Российский дипломат назвал главную причину поддержки Минска со стороны Москвы

Вена, 3 августа. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, почему Москва активно поддерживает Минск и продолжит делать это дальше.

Журналист австрийского издания Vorarlberger Nachrichten в беседе с Любинским заявил, что ситуация в Белоруссии негативно отразилась на отношениях Москвы и Брюсселя. Также он поинтересовался, почему Россия бескомпромиссно стоит на стороне Белоруссии.

«Белоруссия — стратегический партнер России и таковым останется», — ответил на вопрос журналиста посол РФ.

Ранее глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко заявил, что поставки агропромышленной продукции республики безболезненно могут переориентировать на рынки Китая и России, если будут усилены санкции Запада. Белоруссия поставляет в Европу продукцию на 385 миллионов долларов в год, а на Украину — на 195 миллионов.