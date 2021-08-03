Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 18:40
18:37
Происшествия
Двое детей пострадали при нападении далматинца в Новосибирской области
18:37
Общество
Врачи больницы впервые прокомментировали состояние вышедшей из комы МакSим
18:35
Общество
Суд отказал сменившему пол петербуржцу в выдаче новых свидетельств о рождении детей
18:35
Общество
Собянин согласовал проект высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
18:34
Армия
Глава движения «Матери России» Петренко высказалась о службе женщин в ВС РФ
18:30
Армия
Журналисты PM указали на две проблемы США в случае возможной войны с Россией
18:30
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит на Курилах
18:27
Общество
Петербуржцам рассказали, где можно сдать тест на антигены к COVID-19
18:24
Наука
Компания Boeing назвала причину отмены запуска корабля Starliner к МКС
18:24
Экономика
Беспилотные грузовики в 10 раз увеличат долю России в перевозках из Китая в Европу
Все новости

Зеленский подписал указ о поставках колючей проволоки Литве

  /   Обновлено: 03 августа 2021 17:32
Политика
Зеленский подписал указ о поставках колючей проволоки Литве
pixabay.com  /  Pavlofox

Киев, 3 августа. Украина предоставит Литве колючую проволоку для переоборудования границы с Белоруссией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о поставках. Решение было принято после роста потока нелегальных мигрантов в Вильнюс со стороны Минска.

Ранее историк Антон Бредихин нашел противоречия в попытках Литвы отгородится от Белоруссии. По словам эксперта, в последние годы Вильнюс активно привлекал студентов из Минска и формировал точку сбора для оппонентов власти соседнего государства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский подписал указ о поставках колючей проволоки Литве
украина белоруссия зеленский литва
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru