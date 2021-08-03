Зеленский подписал указ о поставках колючей проволоки Литве

Киев, 3 августа. Украина предоставит Литве колючую проволоку для переоборудования границы с Белоруссией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о поставках. Решение было принято после роста потока нелегальных мигрантов в Вильнюс со стороны Минска.

Ранее историк Антон Бредихин нашел противоречия в попытках Литвы отгородится от Белоруссии. По словам эксперта, в последние годы Вильнюс активно привлекал студентов из Минска и формировал точку сбора для оппонентов власти соседнего государства.