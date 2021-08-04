Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 08:20
08:13
Общество
Хирург Топузов назвал резкую потерю веса ранним признаком рака желудка
08:12
Общество
«Какая мерзость»: украинцы возмутились медалью с Бандерой
08:10
Происшествия
Барнаульский водитель умер за рулем служебного автобуса
08:06
Происшествия
Сбивший женщину водитель скрылся с места аварии в Ачинске
08:00
Спорт
Просто дух у нас сильный: Журова поддержала стойкость российской сборной на ОИ
08:00
Азия
Индия и США договорились о расширении партнерства
08:00
Общество
Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
07:59
Общество
Назван продукт, который поможет избавиться от лишнего веса во сне
07:58
Общество
Экстремальное похудение может стать причиной еще большего набора веса
07:57
Общество
«Мечтатели с дурдома»: украинцы раскритиковали Зеленского за речи про Крым
Все новости

Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
Общество
Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
Пресс-служба ExpoOlimpia  /  ExpoOlimpia

В августе любая семья, где есть дети школьного возраста, плавно начинает готовиться к учебному году. И, конечно, после долгого перерыва ребенку бывает нелегко вернуться к привычному ритму жизни. Как родителям помочь чаду в этом деле, ФАН узнал у практикующего детского психолога Натальи Наумовой.

В первую очередь для ребенка важно постепенно возвращаться к школьному расписанию. За месяц до учебы нужно плавно начинать вставать по будильнику и параллельно с этим вспоминать пройденное за прошлый учебный год.

«Обязательно детям нужно читать не меньше 40 минут в день, а также вспоминать, как пишутся диктанты. По возможности стоит диктовать детям или просить их переписывать книгу — в зависимости от занятости родителей. И, конечно же, вернуться к математике, вспомнить то, что было пройдено в прошлом году. Очень часто педагоги жалуются, что весь сентябрь возникает ощущение, будто детей никогда ничему не учили», — говорит Наумова.

Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
freepik.com  / jcomp

Психолог советует уделять занятиям не менее 1,5–2 часов в день. При этом важно не заставлять ребенка, а просить его самого найти в течение дня время, когда он сможет позаниматься. Например, вы можете вместе составить расписание на неделю вперед, где будет учтено все: отдых и прогулки, встречи с друзьями и учеба.

«Надо, чтобы ребенок каждый раз сам прописывал, в какое время он сядет и будет заниматься. Кода его не заставили, а он сам захотел, то не будет и конфликта с родителями. Сейчас родители жалуются на то, что нужно за ребенком бегать и уговаривать: «Когда же ты сядешь за уроки?». А так, если сам составил план, то по своему плану и действуешь», — объясняет специалист.

Разумеется, все дети разные, и если ребенок сознательно в течение лета занимался сам, то родителям не стоит и наседать на него. Другое дело, если мама и папа видят, что ребенок не может заставить себя что-либо делать, а его способность к самоконтролю хромает — здесь требуется помочь ему активизироваться.

«Конечно, летом хочется отдыхать и развлекаться, никому учиться не хочется, это понятно. Практически все школьные годы требуется внешний контроль, и нужно, чтобы родители этот контроль осуществляли мягко, так сказать, делегировали ребенку свои полномочия. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что он сам в ответе за свое образование, за то, как распределит свое время. Но обязательно, чтобы родители все-таки его направляли, подсказывали ему и напоминали, то есть были совестью ребенка», — заключает Наталья Наумова.

Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
freepik.com  / karlyukav

Благодаря грамотной поддержке родителей ребенок научится управлять своим временем, а шансы на то, что из школьника вырастет более сознательный студент и успешный взрослый, значительно возрастут.

Ранее Наталья Наумова поддержала идею Министерства просвещения РФ по созданию «белого» интернета для школьников. По ее мнению, в случае грамотной и интересной подачи получится оградить детей от низкосортного контента, который они потребляют достаточно активно.

Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул
дети родители школа детский психолог подготовка к школе наумова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru