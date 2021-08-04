Психолог Наумова объяснила, как подготовить ребенка к школе после летних каникул

В августе любая семья, где есть дети школьного возраста, плавно начинает готовиться к учебному году. И, конечно, после долгого перерыва ребенку бывает нелегко вернуться к привычному ритму жизни. Как родителям помочь чаду в этом деле, ФАН узнал у практикующего детского психолога Натальи Наумовой.

В первую очередь для ребенка важно постепенно возвращаться к школьному расписанию. За месяц до учебы нужно плавно начинать вставать по будильнику и параллельно с этим вспоминать пройденное за прошлый учебный год.

«Обязательно детям нужно читать не меньше 40 минут в день, а также вспоминать, как пишутся диктанты. По возможности стоит диктовать детям или просить их переписывать книгу — в зависимости от занятости родителей. И, конечно же, вернуться к математике, вспомнить то, что было пройдено в прошлом году. Очень часто педагоги жалуются, что весь сентябрь возникает ощущение, будто детей никогда ничему не учили», — говорит Наумова.

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Психолог советует уделять занятиям не менее 1,5–2 часов в день. При этом важно не заставлять ребенка, а просить его самого найти в течение дня время, когда он сможет позаниматься. Например, вы можете вместе составить расписание на неделю вперед, где будет учтено все: отдых и прогулки, встречи с друзьями и учеба.

«Надо, чтобы ребенок каждый раз сам прописывал, в какое время он сядет и будет заниматься. Кода его не заставили, а он сам захотел, то не будет и конфликта с родителями. Сейчас родители жалуются на то, что нужно за ребенком бегать и уговаривать: «Когда же ты сядешь за уроки?». А так, если сам составил план, то по своему плану и действуешь», — объясняет специалист.

Разумеется, все дети разные, и если ребенок сознательно в течение лета занимался сам, то родителям не стоит и наседать на него. Другое дело, если мама и папа видят, что ребенок не может заставить себя что-либо делать, а его способность к самоконтролю хромает — здесь требуется помочь ему активизироваться.

«Конечно, летом хочется отдыхать и развлекаться, никому учиться не хочется, это понятно. Практически все школьные годы требуется внешний контроль, и нужно, чтобы родители этот контроль осуществляли мягко, так сказать, делегировали ребенку свои полномочия. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что он сам в ответе за свое образование, за то, как распределит свое время. Но обязательно, чтобы родители все-таки его направляли, подсказывали ему и напоминали, то есть были совестью ребенка», — заключает Наталья Наумова.

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Благодаря грамотной поддержке родителей ребенок научится управлять своим временем, а шансы на то, что из школьника вырастет более сознательный студент и успешный взрослый, значительно возрастут.

Ранее Наталья Наумова поддержала идею Министерства просвещения РФ по созданию «белого» интернета для школьников. По ее мнению, в случае грамотной и интересной подачи получится оградить детей от низкосортного контента, который они потребляют достаточно активно.