Сергей Соседов не встает из-за проблем с ногой

Музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов недавно высказался о поддержке МакSим со стороны ее фанатов и коллег по сцене. Но, как оказалось, поддержка нужна не только знаменитой исполнительнице, но и ему самому. В разговоре с ФАН критик намекнул о проблемах с ногой.

«У меня сейчас нога в гипсе, мне люди звонят, выражают поддержку, пишут письма, кто-то хочет прийти ко мне домой, навестить меня. Я то сижу, то лежу. Ходить на костылях — мне тяжело», — говорит звезда российского шоу-бизнеса.

Что именно случилось, в результате чего произошла травма, критик не сказал. Однако, отметил, что крайне благодарен близким друзьям и поклонникам за их участие и поддержку.

«Мне пишут, ко мне приходят. Я не могу каждый день всех пускать, потому что многие люди оказывают мне поддержку. Кто-то выражает такую поддержку в Сетях, в частности. Я благодарен этим людям», — отметил шоумен.

Настоящий эксперт звездного мира Сергей Соседов не редко делится своим мнением со СМИ о самых горячих темах отечественного шоу-бизнеса. Ранее российский журналист и музыкальный критик заявил ФАН, что футболист Артем Дзюба после громкого скандала с пикантным видео стал народным героем. Кроме того, член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью прокомментировал рейтинг журнала Forbes под названием «50 самых успешных звезд России» и некоторых попавших в первую десятку известных в нашей стране личностей.

Также Соседов оценил и ситуацию, случившуюся в МХАТ, когда в одним из спектаклей приняла участие ведущая Ольга Бузова. Скандал он объяснил тем, что легендарный театр превратился в «коммерческую лавку для зарабатывания денег».