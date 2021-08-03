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Ясновидящий Яромир Белый рассказал, что будет с голосом МакSим после болезни
Шоу-бизнес
Ясновидящий Яромир Белый рассказал, что будет с голосом МакSим после болезни
instagram.com  /  @maksimartist

3 августа стало известно о том, что директор певицы МакSим Маргарита Соколова была выписана из больницы, а сама любимица миллионов уже дышит без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ей лишь помогает кислородная маска. Мало того, впервые за долгое время Марина Максимова пообщалась со своим представителем, в процессе разговора шутила, настроение было хорошим.

В середине июля ФАН удалось побеседовать с ясновидящим Яромиром Белым, который уже тогда рассказал, что примерно через месяц Марина сможет полностью справиться с болезнью.

Прогнозы начали сбываться: примерно через две недели появилась информация, что певице стало значительно лучше.

Поклонники МакSим с нетерпением ждут ее возвращения на сцену, но многих интересует вопрос: не скажется ли такая тяжелая болезнь, которую перенесла певица, на ее голосе? Не случится ли так, что петь она больше не сможет?

«Голос она точно не потеряет. Это абсолютно точно. Болезнь на какой-то долгосрочной ее перспективе не скажется, а через несколько месяцев от болезни и следа не останется» — рассказал ФАН Яромир Белый.

Ясновидящий говорит, что энергии у Марины очень много, а период восстановления будет даже короче, чем предполагают врачи.

«Дело в том, что Марина очень хочет поправиться и жить дальше полноценной жизнью», — добавляет Яромир Белый.

Отметим, что несмотря на улучшение состояния здоровья, певица продолжает находиться в реанимационном отделении. В больницу она попала еще 15 июня, сразу после концерта в Казани.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ясновидящий Яромир Белый рассказал, что будет с голосом МакSим после болезни
карьера коронавирус певица максим
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