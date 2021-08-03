Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука

Москва, 3 августа. Появилась архивная фотография, на которой позирует совсем еще юная кинозвезда Паулина Андреева. Снимок был сделан в 2005 году.

Фотография, которой больше 15 лет, была сделана в одном из петербургских ночных клубов. На снимке будущая жена режиссера Федора Бондарчука сидит у барной стойки, улыбаясь в объектив профессиональному фотографу. Вечеринка, на которой появилась Андреева, была приурочена к празднованию Нового года.

«Cadillac club 01.01.2005», — гласит подпись под постом в Instagram.

Многие поклонники не узнали в пухлощекой девушке именитую актрису. Однако большинство обрадовались, поскольку по этим фотографиям сразу видно, что Паулина Андреева за прошедшие 15 лет ничего не меняла в своей внешности.

«Спасибо, что не перекроила себя»; «Это Паулина? Но ведь она тогда еще маленькая была. И такая миленькая тут»; «Сразу видно — натуральная красота. Такая пухленькая и очаровательная. Радует, что она осталась естественной», — отметили пользователи соцсети под публикацией.

Недавно 32-летняя артистка впервые стала мамой. Она родила сына Ивана от своего мужа Бондарчука. Спустя всего пару недель звезда сериала «Метод» уже появилась в Петербурге на ковровой дорожке премии «Топ-50», которую выдают знаменитым жителям города.