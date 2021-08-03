Названа причина падения цен на золото

Москва, 3 августа. Стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается во вторник, 3 августа.

По информации на 8:36 по московскому времени, цена драгметалла падала на 0,47%, или на 8,5 доллара. Показатель добирался до отметки в 1813,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро также дешевел, теряя 0,87% стоимости и добираясь до отметки в 25,358 доллара за унцию.

Давление на золото оказывает рост доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов Америки, уточняет агентство «Прайм». Показатель увеличивается до 1,179% с уровня предыдущего закрытия в 1,172%. Однако дальнейшее снижение «золотых» котировок не ожидается на фоне распространения COVID-19, считают аналитики.

Ранее эксперт Анна Штуккерт рассказала о деталях инвестиций в драгметаллы. Спрос на золото увеличивается, выяснило Федеральное агентство новостей.