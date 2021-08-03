Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 17:12
17:10
Происшествия
Москвичка лишилась 150 тысяч рублей при покупке несуществующего участка в Крыму
17:09
Политика
Мартынов объяснил высылку российских дипломатов борьбой за власть в США
17:09
Происшествия
Организатор рафтинга в Сочи предстанет перед судом из-за гибели молодой туристки
17:06
Общество
Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с оформлением "левых" SIM-карт
17:03
Общество
Съемочная группа сериала о Раневской приехала в Выборг
17:03
Армия
Белорусские пограничники отработают защиту рубежей в рамках комплексных учений
17:02
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
17:00
Политика
Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня
16:57
Происшествия
История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой
16:57
Шоу-бизнес
Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука
Все новости

Названа причина падения цен на золото

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:56
Экономика
Названа причина падения цен на золото
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 августа. Стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается во вторник, 3 августа.

По информации на 8:36 по московскому времени, цена драгметалла падала на 0,47%, или на 8,5 доллара. Показатель добирался до отметки в 1813,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро также дешевел, теряя 0,87% стоимости и добираясь до отметки в 25,358 доллара за унцию.

Давление на золото оказывает рост доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов Америки, уточняет агентство «Прайм». Показатель увеличивается до 1,179% с уровня предыдущего закрытия в 1,172%. Однако дальнейшее снижение «золотых» котировок не ожидается на фоне распространения COVID-19, считают аналитики.

Ранее эксперт Анна Штуккерт рассказала о деталях инвестиций в драгметаллы. Спрос на золото увеличивается, выяснило Федеральное агентство новостей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Названа причина падения цен на золото
золото котировки драгметалл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru