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Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня

  /   Обновлено: 03 августа 2021 17:04
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Владимир, 3 августа. Энергетики восстанавливают электроснабжение более 60 населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области, нарушенное в результате прохождения грозового фронта.

Всего без света в Киржачском районе остались более 5,5 тыс. человек, а также десять школ, три дошкольных учреждения и один водозабор. В ликвидации последствий стихии участвуют 10 бригад экстренных служб и 15 единиц техники.

В Петушинском районе непогода оставила без электричества 11 населенных пунктов, в которых проживает 950 человек. В настоящее время электроснабжение там восстановлено.

Сильные ливни в Дагестане обрушили мост, сообщал ФАН. В результате инцидента никто не пострадал.

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электричество ливень владимирская область
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