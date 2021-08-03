Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня

Владимир, 3 августа. Энергетики восстанавливают электроснабжение более 60 населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области, нарушенное в результате прохождения грозового фронта.

Всего без света в Киржачском районе остались более 5,5 тыс. человек, а также десять школ, три дошкольных учреждения и один водозабор. В ликвидации последствий стихии участвуют 10 бригад экстренных служб и 15 единиц техники.

В Петушинском районе непогода оставила без электричества 11 населенных пунктов, в которых проживает 950 человек. В настоящее время электроснабжение там восстановлено.

Сильные ливни в Дагестане обрушили мост, сообщал ФАН. В результате инцидента никто не пострадал.