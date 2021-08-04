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Сергей Соседов оценил поступки звезд в поддержку певицы МакSим
Шоу-бизнес
Сергей Соседов оценил поступки звезд в поддержку певицы МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица Марина Максимова, более известная по сценическому псевдониму МакSим, находится в больнице уже долгое время, сейчас, по словам ее представителей, состояние артистки улучшилось. Директору исполнительницы даже удалось поговорить с ней. В Сети то и дело можно встретить видеоролики и обращения с поддержкой Максимовой: как со стороны поклонников, так и коллег по сцене. В комментарии ФАН музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов, оценил поступки звезд в поддержку МакSим.

«Коллеги поддерживают МакSим, она в тяжелом положении давно. Они поддерживают — это отлично. В этом нет ничего плохого, если люди помогают человеку», — говорит Соседов.

Сергей Соседов оценил поступки звезд в поддержку певицы Макsим
Prt Scr youtube.com  /  Ходят Слухи

Среди звездной поддержки Марины Максимовой оказался участник шоу «Маски», певец Кирилл Туриченко — он выпустил клип на ее песню «Мой рай». А рэпер Егор Крид разместил в своем Instagram видео со своего концерта, где включил свою любимую песню из репертуара МакSим.  

«Люди оказывают поддержку, это, вообще, нормально, что люди делают это. Плохо было бы, если бы они не оказывали поддержку. Бывало, я оказывал кому-то поддержку. Это очень хорошо. Если бы не поддерживали, это было бы плохо. Люди просто помогают, призывают к помощи. Хуже было бы, если бы о ней забыли, и никто не знал бы о ее существовании», — отметил критик.

Ранее шоумен и телеведущий Алексей Остудин призвал пиар-менеджеров МакSим не врать и не скрывать от фанатов состояние здоровья певицы. Именно из-за этого молчания в СМИ начали появляться публикации об отказе органов МакSим, о возникновении у нее сепсиса и других ужасах.

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