Глава ФБУ нецензурно оскорбил экс-тренера сборной Украины по футболу Шевченко

Киев, 3 августа. Глава Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский оскорбил Андрея Шевченко, покинувшего украинскую сборную по футболу.

Президент ФБУ на своей странице в Facebook отметил, что Шевченко имеет право хотеть заработную плату в размере трех миллионов евро. При этом Бродский обозвал экс-наставника сборной Украины (в записи использовано грубое слово. — Прим. Ред.).

Ранее стало известно, что руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) не смогло договориться с украинским специалистом относительно финансовой стороны вопроса. О прекращении работы Шевченко в национальной команде стало известно 1 августа.

На прошедшем Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где крупно проиграла англичанам (0:4). После вылета с турнира украинский специалист Шевченко затруднился ответить на вопрос относительно своего будущего в сборной.