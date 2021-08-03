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Глава ФБУ нецензурно оскорбил экс-тренера сборной Украины по футболу Шевченко

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:52
Спорт
Глава ФБУ нецензурно оскорбил экс-тренера сборной Украины по футболу Шевченко
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr youtube.com / Без Грима с Анной Буткевич / Prt Scr youtube.com / ZN-Календар

Киев, 3 августа. Глава Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский оскорбил Андрея Шевченко, покинувшего украинскую сборную по футболу.

Президент ФБУ на своей странице в Facebook отметил, что Шевченко имеет право хотеть заработную плату в размере трех миллионов евро. При этом Бродский обозвал экс-наставника сборной Украины (в записи использовано грубое слово. — Прим. Ред.).

Ранее стало известно, что руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) не смогло договориться с украинским специалистом относительно финансовой стороны вопроса. О прекращении работы Шевченко в национальной команде стало известно 1 августа.

На прошедшем Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где крупно проиграла англичанам (0:4). После вылета с турнира украинский специалист Шевченко затруднился ответить на вопрос относительно своего будущего в сборной.

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