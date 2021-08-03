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Лента
03 августа 20:11
20:10
Политика
Политолог Марков призвал Россию дать отпор Европе и США
20:10
Экономика
Кредитная задолженность россиян превысила 2,3 трлн рублей
20:09
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом
20:08
Общество
Соблюдает ли малый бизнес требования по вакцинации, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:08
Спорт
Брусникина объяснила, как ошибка диджея повлияла на выступление россиянок в Токио
20:06
Латинская Америка
Новые власти Перу договорились о снятии блокады с крупнейшего медного рудника
20:05
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
20:00
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
19:57
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Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
19:57
Общество
Мэр Москвы расширил перечень бесплатных лекарств и категории получателей
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Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня
ФАН-ТВ
Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня
Пресс-служба СК РФ  / 

 

Флот США готовится к конфликту с Россией и Китаем

ВМС США начали самые крупные за последние три десятка лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. Целью грандиозных маневров стала подготовка к потенциальному военному конфликту с Россией и Китаем. Тренировки пройдут в семнадцати часовых поясах — на всех акваториях Мирового океана, где в настоящее время реально или теоретически могут произойти столкновения ВМС Штатов с флотами Москвы и Пекина. В маневрах задействованы пять оперативных флотов, три развернутые дивизии морской пехоты, 36 боевых и 50 «виртуальных» кораблей, обозначающих реальные боевые единицы в командно-штабной составляющей тренировок. Порядка 25 тысяч военнослужащих будут отрабатывать сценарии морских сражений на большом пространстве.

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девочки под Бийском

Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня
Пресс-служба СК РФ  / 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о похищении 12-летней школьницы в Бийском районе Алтайского края. Сейчас обвиняемый находится в федеральном розыске. «Бийский маньяк» выслеживал девочку около месяца, а после похищения несколько дней удерживал ее в погребе своего дома. На фоне шумихи в прессе 40-летний Олег Лавкин испугался масштабных поисков, отпустил пленницу и сбежал. Следователи заочно предъявили ему обвинение в похищении ребенка. Сейчас со школьницей работают психологи.

Борец Евлоев завоевал 13-е олимпийское золото для России

Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня
Global Look Press  / Naoki Morita / AFLO

Борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке россиянин одолел представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1. Золотая медаль борца стала уже тринадцатой в копилке нашей команды в Токио. После победы двукратного чемпиона мира и Европы российская сборная вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпиады. 

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Все новости / ФАН-ТВ / Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня
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