Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня

Флот США готовится к конфликту с Россией и Китаем ВМС США начали самые крупные за последние три десятка лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. Целью грандиозных маневров стала подготовка к потенциальному военному конфликту с Россией и Китаем. Тренировки пройдут в семнадцати часовых поясах — на всех акваториях Мирового океана, где в настоящее время реально или теоретически могут произойти столкновения ВМС Штатов с флотами Москвы и Пекина. В маневрах задействованы пять оперативных флотов, три развернутые дивизии морской пехоты, 36 боевых и 50 «виртуальных» кораблей, обозначающих реальные боевые единицы в командно-штабной составляющей тренировок. Порядка 25 тысяч военнослужащих будут отрабатывать сценарии морских сражений на большом пространстве.

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девочки под Бийском Пресс-служба СК РФ / Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о похищении 12-летней школьницы в Бийском районе Алтайского края. Сейчас обвиняемый находится в федеральном розыске. «Бийский маньяк» выслеживал девочку около месяца, а после похищения несколько дней удерживал ее в погребе своего дома. На фоне шумихи в прессе 40-летний Олег Лавкин испугался масштабных поисков, отпустил пленницу и сбежал. Следователи заочно предъявили ему обвинение в похищении ребенка. Сейчас со школьницей работают психологи.