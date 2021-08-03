Бастрыкин взял на контроль дело «бийского маньяка». События дня

Флот США готовится к конфликту с Россией и Китаем
ВМС США начали самые крупные за последние три десятка лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021. Целью грандиозных маневров стала подготовка к потенциальному военному конфликту с Россией и Китаем. Тренировки пройдут в семнадцати часовых поясах — на всех акваториях Мирового океана, где в настоящее время реально или теоретически могут произойти столкновения ВМС Штатов с флотами Москвы и Пекина. В маневрах задействованы пять оперативных флотов, три развернутые дивизии морской пехоты, 36 боевых и 50 «виртуальных» кораблей, обозначающих реальные боевые единицы в командно-штабной составляющей тренировок. Порядка 25 тысяч военнослужащих будут отрабатывать сценарии морских сражений на большом пространстве.
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девочки под Бийском
Пресс-служба СК РФ /
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о похищении 12-летней школьницы в Бийском районе Алтайского края. Сейчас обвиняемый находится в федеральном розыске. «Бийский маньяк» выслеживал девочку около месяца, а после похищения несколько дней удерживал ее в погребе своего дома. На фоне шумихи в прессе 40-летний Олег Лавкин испугался масштабных поисков, отпустил пленницу и сбежал. Следователи заочно предъявили ему обвинение в похищении ребенка. Сейчас со школьницей работают психологи.
Борец Евлоев завоевал 13-е олимпийское золото для России
Global Look Press / Naoki Morita / AFLO
Борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке россиянин одолел представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1. Золотая медаль борца стала уже тринадцатой в копилке нашей команды в Токио. После победы двукратного чемпиона мира и Европы российская сборная вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпиады.