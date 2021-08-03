Дележ наследства Армена Джигарханяна близок к концу

Эпопея с квартирой Армена Джигарханяна в Староконюшенном переулке близится к концу. Как стало известно ФАН от источника близкого к семье Джигарханяна, вторая супруга актера (она же последняя) Татьяна Власова склоняется к тому, чтобы обменять свою половину спорной квартиры на отдельное жилье. А жилье, где Армен Борисович провел последние дни, как и было задумано, превратят в его театр.

«Изначально Власова наотрез отказывалась уступать свою половину Юрию Растегину (бизнесмен, владелец половины квартиры артиста, который предоставлял актеру жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды. — Прим. ФАН). Более того, она рассчитывала, что он подарит ей свою часть. Но Растегин, естественно, делать этого не будет. Да, между ним и Джигарханяном был заключен договор безвозмездного пользования. И это был добрый шаг со стороны Растегина из уважения к таланту Джигарханяна. Но по тому же договору, после смерти Армена Джигарханяна здесь должен быть музей. Но сейчас Власова, вроде, решилась на предложения Растегина», — говорит источник.

Растегин давно предлагал Татьяне Власовой купить отдельную квартиру на ее выбор, чтобы она могла отдать ему свои 50% для организации музея. В беседе с ФАН Юрий Растегин косвенно подтвердил, что Власова готова на уступки.

«Татьяна Сергеевна еще не приняла решения. Они сейчас совещаются, но, надеюсь, что скоро мы сможем организовать музей», — сказал Юрий Растегин.

Напомним, ранее часть квартиры в Староконюшенному переулке, принадлежащая Армену Джигарханяну, была продана его третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вообще, по словам самого Джигарханяна, женщина причинила ему много боли и обворовала. Сама Виталина этот факт отрицает и готова предоставить все финансовые отчеты — все, что она делала, было ради здоровья мужа.