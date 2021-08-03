Стало известно, какой продукт Аэрофлот закупит для пассажиров эконом-класса

Москва, 3 августа. Авиакомпания «Аэрофлот» закупит большой объем маленьких шоколадок. Они будут предназначены для пассажиров эконом-класса.

Тендер на закупку 22 млн шоколадок весом по 20 граммов для пассажиров класса «эконом» компания «Аэрофлот» опубликовала на портале госзакупок. За этот товар перевозчик готов заплатить до 392 млн рублей.

Согласно контракту, заказчиком выступает компания «Аэромар». Эта фирма является поставщиком бортового питания для Аэрофлота. В документах закупки также указано, что шоколад должен быть молочным, а массовая доля сухого остатка какао должна быть не менее 28%.

В материалах говорится, что поставки должны осуществляться в европоддонах, партиями в соответствии с заявками «Аэромира». Товар должен быть направлен в адрес поставщика в течение 48 часов с момента поступления заявки.

Как ранее сообщалось, пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» будут получать мили за перевозку животных. Бонусы начисляются на всех направлениях.