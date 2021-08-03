Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 17:12
17:10
Происшествия
Москвичка лишилась 150 тысяч рублей при покупке несуществующего участка в Крыму
17:09
Политика
Мартынов объяснил высылку российских дипломатов борьбой за власть в США
17:09
Происшествия
Организатор рафтинга в Сочи предстанет перед судом из-за гибели молодой туристки
17:06
Общество
Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с оформлением "левых" SIM-карт
17:03
Общество
Съемочная группа сериала о Раневской приехала в Выборг
17:03
Армия
Белорусские пограничники отработают защиту рубежей в рамках комплексных учений
17:02
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
17:00
Политика
Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня
16:57
Происшествия
История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой
16:57
Шоу-бизнес
Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука
Все новости

Стало известно, какой продукт Аэрофлот закупит для пассажиров эконом-класса
Общество
Стало известно, какой продукт Аэрофлот закупит для пассажиров эконом-класса
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 3 августа. Авиакомпания «Аэрофлот» закупит большой объем маленьких шоколадок. Они будут предназначены для пассажиров эконом-класса.

Тендер на закупку 22 млн шоколадок весом по 20 граммов для пассажиров класса «эконом» компания «Аэрофлот» опубликовала на портале госзакупок. За этот товар перевозчик готов заплатить до 392 млн рублей.

Согласно контракту, заказчиком выступает компания «Аэромар». Эта фирма является поставщиком бортового питания для Аэрофлота. В документах закупки также указано, что шоколад должен быть молочным, а массовая доля сухого остатка какао должна быть не менее 28%.

В материалах говорится, что поставки должны осуществляться в европоддонах, партиями в соответствии с заявками «Аэромира». Товар должен быть направлен в адрес поставщика в течение 48 часов с момента поступления заявки.

Как ранее сообщалось, пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» будут получать мили за перевозку животных. Бонусы начисляются на всех направлениях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стало известно, какой продукт Аэрофлот закупит для пассажиров эконом-класса
аэрофлот шоколад эконом-класс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru