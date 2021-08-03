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США смогут разместить военные базы на Филиппинах в обмен на вакцины против COVID-19

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:48
Армия
США смогут разместить военные базы на Филиппинах в обмен на вакцины против COVID-19
wikipedia.org  /  Mike Gonzalez/CC BY-SA 3.0

Манила, 3 августа. Филиппинские власти разрешили Пентагону размещать на территории островов американский вооруженный контингент в обмен на поставки вакцин против коронавирусной инфекции.

Глава республики Родриго Дутерте отметил, что США передали Филиппинам свыше трех миллионов доз препарата. На этом фоне власти готовы пойти на определенные уступки Вашингтону.

Правительство островного государства в начале 2021 года расторгло военное соглашение с США, которое позволяло Пентагону размещать на Филиппинах американские войска. В конце июля стало известно, что страны обсуждают подписание нового аналогичного договора. По словам министра обороны США Ллойда Остина, вновь подписанное военное соглашение позволит американской стороне строить долгосрочные планы в регионе.

Ранее сообщалось, что ВМС США задействуют 25 тысяч военных на учениях в Атлантическом и Тихом океанах.

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Дутерте сша филиппины
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