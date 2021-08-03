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Эрдоган поблагодарил Путина и других мировых лидеров за помощь в ликвидации пожаров

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:51
Политика
Эрдоган поблагодарил Путина и других мировых лидеров за помощь в ликвидации пожаров
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Анкара, 3 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и еще ряд государств за оказание помощи в тушении лесных пожаров.

По его словам, партнеры Турции выразили свою готовность помочь с самого начала развития ситуации с распространением лесных пожаров.

«От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам. Надеюсь, мы в самом скором времени преодолеем этот тяжелый период», — написал он.

Турецкие власти уже выделили 6 миллионов долларов для ликвидации ущерба от пожаров. Эрдоган также пообещал, что вся пострадавшая инфраструктура будет восстановлена в течение года.

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путин эрдоган пожары
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