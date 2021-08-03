Пенсионер из Сургута построил бизнес, вдохновившись местной природой

Сургут, 3 августа. Самым интересным в бизнесе является созидание. Об этом рассказал Юрий Яковлев, создавший после выхода на пенсию собственную компанию «Югорские традиции».

Всю жизнь Юрий Яковлев работал на железной дороге, а после выхода на пенсию решил заняться делом для души. Так в 2012 году родился магазин «Югорские традиции», передает Unews.

Спустя пять лет в компании решили не только продавать, но и производить. Так как переработчиков дикоросов в Сургуте в то время не было, «Югорские традиции» сумели занять свободную нишу. Теперь это стало бизнесом полного цикла: сбор ягод и грибов, переработка и продажа брендированной продукции.

«Принцип производства – никаких консервантов. Самое главное – натуральность», — акцентировал внимание Яковлев.

В 2019 году Фонд поддержки предпринимательства Югры помог «Югорским традициям» принять участие в Международной выставке продуктов питания Foodexpo Qazaqstan. А в 2021 году компания представила свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо 2021». Это гордость и ответственность, заключил бизнесмен.

Осенью в российских магазинах могут повыситься цены на продукты из перечня незаменимых. В него включены крупы, макароны, сахарный песок, растительное масло и хлеб.