Семья Павловых не хочет съезжать из разрушающейся «Дачи Кривдиной»

Жильцов хотят выселить из собственного дома, а по совместительству и из памятника федерального значения. Но семью все устраивает, съезжать из своих 72 квадратных метров в однокомнатную квартиру — не лучшая перспектива.

Стены трещат по швам в буквальном смысле! Накануне и вовсе обвалилась деревянная башня. Семья Ольги Павловой живет в аварийном доме и не собирается съезжать. По словам хозяйки, ее хотят принудительно выселить из собственного дома. Здесь жила вся ее родня с 1967 года.

«Бабушкины внуки, наши дети, и наши внуки — здесь прописывали, никаких проблем не было. Мы ходили, прописывались и никто нам ничего не говорил», — говорит Ольга.

А дело только в одном документе. В 1996 году жильцы злополучного дома оформили соцнайм на жилую площадь в 72 квадратных метра. Документы оставили на «сохранение».

«Это сейчас вернуться бы в то время, естественно, мы бы, конечно же, взяли и сказали бы: «Дайте нам эти бумаги, которые мы подписали», — а они нам сказали: «У нас целее будут, пусть у нас полежат!» — ну и полежали», — продолжает Ольга.

Теперь из доказательств только ксерокопия формы №9. В 2003 году без согласования с жильцами здание выкупило ЗАО «Пансионат Сестрорецк».

В период приватизации администрация и пансионат не поделили между собой землю и дом. А уже в 2006-м объект федерального значения «Дача Кривдиной» перешел в частную собственностью ООО «Норд Отель». Именно эта организация, по словам Ольги, хочет выселить семью.

«Они нам предоставляют однокомнатную квартиру. 32 метра общей площади и 16 жилой. Тогда нас было семь человек, сейчас нас шесть. Это до смешного. И то, мы потом в суде узнали, что это коммерческий найм. Они нам предлагали, как собственность, как соцнайм. Они по-разному, лишь бы только согласились на выезд, ну а куда», — сетует жительница.

Павловых устраивает свое жилье, есть косметический ремонт, налажен быт. Съезжать в тесную квартиру не хотят. Да и выселить их не могут без согласия.

«Мы уже привыкли, наверное, к этому. Мыться негде, лето, хорошо, лето хорошее, тепло, есть на улице, где помыться. А зимой так, к друзьям, к знакомым. Кто-то в баню, кто-куда ходим. А другого выхода… [нет]. Что, что нам остается делать?» — говорит Ольга Павлова.

Уникальный объект был построен архитектором Морозовым в стиле северный модерн в начале ХХ века. Первой жительницей дома была учительница Валентина Евгеньевна Кривдина. Здание не ремонтировалось с 1970 года. А накануне обрушилась башня здания. Теперь собственнику будет сложнее восстанавливать памятник архитектуры федерального значения.