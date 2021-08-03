Египет доставил в Ливию вторую крупную партию медицинского кислорода

Триполи, 3 августа. В Ливию доставили вторую партию медицинского кислорода из Египта. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. По информации ведомства, он необходим всем национальным больницам на фоне распространения коронавируса.

«Отгрузка, оцениваемая в 100 тысяч литров, предназначена для устранения нехватки кислорода в изоляторах, особенно в западных регионах», — заявили в Минздраве.

Приоритет отдадут наиболее нуждающимся больницам. Каир отправил медицинский кислород Триполи после договоренностей между ливийским министром здравоохранения Али аз-Занати с его египетским коллегой Халой Зайед.

В середине июля североафриканская страна рассматривала возможность передачи управления некоторыми больницами специализированным компаниям из Египта, поскольку переходное Правительство национального единства хочет привлечь квалифицированные кадры. После многолетнего конфликта Ливия нуждается в специалистах.

Ранее корреспонденты ФАН побывали в главном Медицинском центре Бенгази и узнали, как местные врачи справляются с пандемией коронавируса.