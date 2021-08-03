Стали известны имена погибших при ДТП в Анталье россиян

Анталья, 3 августа. Список россиян, погибших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья, был опубликован в Сети. Выжившие находятся в медицинских учреждениях.

В аварии погибли:

Надежда Тягущева, 71 год

Тарас Мельник, 35 лет

Анна М., 15 лет.

Девочку вынес из искореженного автобуса другой пассажир, который активно помогал пострадавшим, пишет kp.ru.

В салоне автобуса находились 22 российских туриста, среди них 9 детей. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Одному из раненых всего пять лет. По информации ФАН, люди ехали в аэропорт, чтобы вылететь в Самару.