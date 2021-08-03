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Эксперты по недвижимости сравнили стоимость вторичного и первичного жилья в России
Экономика
Эксперты по недвижимости сравнили стоимость вторичного и первичного жилья в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 августа. Стоимость вторичной недвижимости ниже, чем на рынке первичного жилья в 60% крупнейших городов России. Цена «вторички» растет более сдержанными темпами, подсчитали аналитики «Циан».

Наибольшая разница наблюдается в Астрахани, где новая недвижимость дороже в 1,6 раза. В Краснодаре, Томске и Архангельске стоимость объектов больше в 1,3 раза. Цены на первичном и вторичном рынке сопоставимы в Чебоксарах, Барнауле, Кирове и Электростали. Несмотря на резкое удорожание «квадрата» в новостройках, «вторичка» остается дороже в трети городов, передает SIA.RU.

Медианная стоимость квадратного метра выросла на 1,1% в июле текущего года. В результате значение находится на уровне 86,1 тысячи рублей. Цена жилого помещения в продаже увеличилась на 0,6%, до 4,82 млн рублей. Сильнее всего вторичная недвижимость подорожала в Краснодарском крае: в Новороссийске (+5,4%), Краснодаре (+4,0%) и Сочи (+3,7%).

Специалисты корпорации «СберСтрахование» ранее назвали число граждан из разных российских субъектов, которые желают купить жилую недвижимость. О покупке помещения в настоящее время задумываются 24% жителей страны.

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рынок жилье недвижимость
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