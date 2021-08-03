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Шперов назвал Киев опасным городом после гибели там оппозиционера из Белоруссии
Политика
Шперов назвал Киев опасным городом после гибели там оппозиционера из Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / 

Смерть беглого гражданина Белоруссии Виталия Шишова в Киеве Запад использует для пропаганды против Минска и Москвы, однако за его гибелью стоят сами западные спецслужбы. Об этом в интервью ФАН заявит депутат Госдумы Павел Шперов.

Белорусский оппозиционер Виталий Шишов, бежавший на Украину в 2020 году после неудачной попытки государственного переворота в Белоруссии, был найден в Киеве мертвым. Известно, что он покинул жилище 2 августа в 9 утра, направился в городской парк на пробежку и не вернулся. На следующий день его обнаружили в парке повешенным. Подельники Шишова уже обвинили в его смерти спецслужбы Белоруссии.

Депутат Государственной думы Павел Шперов уверен: смерть Шишова — это спланированная акция противников Минска.

«Белорусские оппозиционеры, а затем их западные кураторы в первую очередь обвинят в смерти этого человека президента РБ Александра Лукашенко. Возможно, чуть позже при содействии украинской СБУ к преступлению приплетут и российские спецслужбы и чуть ли не сам Кремль. Уловка западных интриганов слишком очевидна и стандартна, других вариантов просто нет», — высказался депутат.

Российский политик напомнил, что это не первая смерть политического беглеца на Украине. По мнению эксперта, Киев стал очень опасным городом.

«Политические убийства происходят в столице Украины слишком показательно, средь бела дня. Достаточно вспомнить историю с расстрелом беглого российского депутата-махинатора Дениса Вороненкова. Очевидно, что Виталий Шишов устранен людьми, на которых сам работал. Это почерк спецслужб Вашингтона и Лондона. Когда-то он «шатал режим» в Белоруссии, но когда появилась вероятность ответить по закону за экстремистскую деятельность, бежал на Украину. Агент отработал свое, стал не нужен, и его использовали до конца», — пояснил Шперов.

Шперов назвал Киев опасным городом после гибели там оппозиционера из Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / 

Собеседник ФАН уверен, что убийством своего агента Шишова западные спецслужбы создали громкий информационный повод — дескать, это «кровавый режим Лукашенко уничтожил борца за свободу».

«Конечно, надо еще посмотреть, где в это время были Петров и Боширов, — с сарказмом заметил собеседник ФАН. — Ведь в странах Запада уверены: все плохое, что случается в мире, — дело рук мифических агентов Москвы. Если верить западным СМИ, те постоянно что-то взрывают и кого-то ликвидируют».

Павел Шперов отметил, что агенты, ведущие подрывную деятельность в суверенных государствах по заданию западных спецслужб, должны понять, что их занятие очень опасно, а готовая «приютить» их Украина может стать смертельной ловушкой. Однако со временем все тайное становится явным. После смены власти на Украине или в случае поимки какого-нибудь беглого оппозиционера, имеющего информацию о том, что случилось в Киеве 3 августа 2021 года, мир узнает правду.

Ранее ФАН рассказал, почему американские журналисты внезапно «заметили», что в Киеве полно нацистов.

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белоруссия украина павел шперов виталий шишов
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