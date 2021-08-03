Володин дал Зеленскому совет после его слов о любви к Крыму

Москва, 3 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

По словам спикера ГД, бывают разные высказывания, но слова Зеленского относятся к таким заявлениям, которые лучше не делать.

«Если под «любовью» Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», — написал Володин в Telegram-канале.

Политик призвал задуматься, что было бы с жителями «любимого Украиной» Крыма при тех блокадах, которые организовали власти Киева. Володин не исключил, что подобные циничные и жестокие методы украинские власти могли перенять у западных коллег.

«Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не на плантациях Польши и других стран Европы», — дал совет президенту Украины Володин.

Спикер Госдумы добавил, что Зеленский должен остановить войну в Донбассе против украинцев, в противном случае ему никогда не дождаться народной любви.

Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются «украинской землей», а для россиян это «чужая территория». По его словам, эти земли «вернутся» в состав Украины.