Что стоит за одобрением ЕС COVID-сертификатов страны, где используют «Спутник V»

Европейская комиссия, признавая сертификаты о вакцинации в Сан-Марино, где от коронавируса прививаются «Спутником V», реально осознает сложившееся состояние дел. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Признание Европы

Европейская комиссия признала сертификаты вакцинации, которые выдаются в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В феврале 2021 года Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V». РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.

«Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

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В свою очередь еврокомиссар Дидье Рейндерс отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.

Показательный факт

Как отметил Владимир Соловейчик, позиция брюссельских еврокомиссаров понятна: им надо как можно скорее отчитаться об успехах в борьбе с коронавирусом на всех фронтах в подведомственных странах. Учитывая то обстоятельство, что Республика Сан-Марино по размеру и численности населения совсем не велика, к тому же со всех сторон окружена итальянской территорией, брюссельские евробюрократы на сей раз решили не идти на привычный им «антироссийский принцип». Они признали реально сложившееся состояние дел.

«Это все хорошо. Но это не означает того, что в иных подобных случаях позиция брюссельских евробюрократов будет столь же реалистичной. Вопрос об вакцинации для них — вопрос не только политический, но и экономический. Они крайне не заинтересованы пускать на рынки европейских стран своих конкурентов, а в первую очередь — конкурентов из РФ. Это относится и к рынку медицинских услуг, лекарственных препаратов, к рынку «медицинского туризма», — пояснил Владимир Соловейчик.

Global Look Press / Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Поэтому, уверен эксперт, иллюзий питать не стоит, хотя сам по себе факт показательный. Он разбивает тезисы русофобской пропаганды о том, что «сделанное в России не работает никогда и нигде».

Ранее стало известно, что «Спутник V» можно безопасно комбинировать с другими препаратами. Результатами соответствующего исследования поделился минздрав провинции Буэнос-Айрес.