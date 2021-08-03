Украинские правоохранители провели учения у границы с Россией

Киев, 3 августа. Антитеррористические учения украинских правоохранителей состоялись в Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией, сообщили в погранслужбе Украины.

Целью маневров стало противодействие совершению терактов в воздушном пространстве страны, добавили в ведомстве. Служба безопасности Украины осуществляла общее руководство маневрами.

Во время тренировок правоохранители отрабатывали алгоритм действий и взаимодействие между различными структурами во время несанкционированного полета над территорией государства.

Ранее Украина провела совместные учения с Великобританией «Казацкая булава — 2021». К маневрам привлекли свыше 2000 военнослужащих и 300 единиц техники.