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Украинские правоохранители провели учения у границы с Россией

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:38
Армия
Украинские правоохранители провели учения у границы с Россией
mil.gov.ua  /  Пресс-служба Министерства обороны Украны

Киев, 3 августа. Антитеррористические учения украинских правоохранителей состоялись в Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией, сообщили в погранслужбе Украины.

Целью маневров стало противодействие совершению терактов в воздушном пространстве страны, добавили в ведомстве. Служба безопасности Украины осуществляла общее руководство маневрами.

Во время тренировок правоохранители отрабатывали алгоритм действий и взаимодействие между различными структурами во время несанкционированного полета над территорией государства.

Ранее Украина провела совместные учения с Великобританией «Казацкая булава — 2021». К маневрам привлекли свыше 2000 военнослужащих и 300 единиц техники.

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