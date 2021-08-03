Ходорковский продвигает освобождение Пичугина через Liberal International

Комитет по правам человека объединения Liberal International призвал освободить Алексея Пичугина, который отбывает срок в колонии «Черный дельфин» за организацию заказных убийств. «С большой грустью и гневом» комитет заявляет, что права Пичугина были нарушены, как и права Юрия Дмитриева, Алексея Навального и других, призывая Россию исполнить решение ЕСПЧ.

liberal-international.org / Prt Scr

«Мы настаиваем на том, чтобы Россия выполнила международные решения Европейского суда по правам человека и рабочей группы ООН по неправомерным задержаниям. Было отмечено, что арест Пичугина не имеет под собой правовой основы и нарушает его права человека, он должен быть немедленно освобожден», — говорится в обращении.

Liberal International как структура представляет собой основанный в Оксфорде в 1947 году альянс со штаб-квартирой в Лондоне, объединяющий либеральных политиков. Он имеет статус участника при Совете Европы. С 1992 года в союз входит российская партия «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский — почетный вице-президент.

Об этапировании Алексея Пичугина из колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области СМИ узнали 6 июля. Позже поступила информация, что он находится в Лефортово в Москве, в связи со следственными действиями по делу Михаила Ходорковского. В дальнейшем он сообщил, что отказался от услуг команды юристов, с которыми работал раньше, по неизвестной причине. Накануне дня рождения заключенного, 24 июля, в посвященной его делу группе в Facebook опубликовали поздравительную открытку от правозащитников. Оригинал же отправили в СИЗО «Лефортово».

facebook.com / Prt Scr

Сам Михаил Ходорковский тоже вспомнил о бывшем главе службы безопасности своей компании в его день рождения. Он назвал Пичугина невиновным:

«А чего мучить человека, про которого с 2003 года известно, что он точно ни при чем?! Желаю Алексею и его близким здоровья и надежды».

В симпатизирующих Ходорковскому СМИ Пичугина именуют исключительно «топ-менеджером ЮКОС» или «главой службы безопасности», тогда как, по версии следствия, он занимался организацией минимум трех заказных убийств, которые оплачивал и партнер Ходорковского, Леонид Невзлин, — глава банка «Менатеп», скрывающийся в Израиле.

Пичугина называют непосредственным организатором и исполнителем убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Согласно показаниям вдовы, он требовал начать расследование против ЮКОС, публично заявляя, что добьется отмены кредита для компании в случае выявления махинаций с налогами. Мэр был расстрелян по дороге на работу в день рождения Ходорковского в 1998 году.

Следствие доказало участие Пичугина в убийстве московского предпринимателя Валентины Корнеевой, которая отказалась продавать помещение подконтрольной структурам «Менатепа» фирме тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены Ольги (на месте преступления нашли только фрагменты тел), а также нескольких покушений. Обвинение в заказных убийствах послужило основанием для пожизненного приговора.

Честный, чистый, верующий

Сам Пичугин вины не признал, утверждая, что дело было сфабриковано от начала до конца из-за политической окраски всего процесса против ЮКОС. Его начальник Михаил Ходорковский также отрицал свою причастность к гибели Петухова. Следствие за 18 лет (Пичугина арестовали в 2003 году) не получило от него показаний, указывающих на него как заказчика.

Причина столь удивительной преданности боссу не ясна, но именно молчание позволило Ходорковскому не получить обвинение в убийстве Петухова сразу после ареста. Ходорковский обещал сделать все, чтобы его сотрудник все-таки вышел на свободу.

Западные круги, представляющие ЮКОС и Ходорковского жертвами государственной машины, позиционируют и Пичугина невиновным в убийствах. За 18 лет тюремного заключения он дважды через адвокатов подавал жалобы в Страсбургский суд, и оба раза суд выносил решение в его пользу, указывая на нарушения его прав во время ведения следствия и сбора показаний.

Международное правозащитное общество «Мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) называет Пичугина политическим заключенным — он единственный, кто находится в этом списке с самого начала его создания.

«Эхо Москвы», «Новая газета», «МБХ медиа», «Радио свобода»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) также представляют Пичугина жертвой и «узником совести», в точности согласно линии Ходорковского. Фактуры, способной в корне изменить мнение о содержании дела, следовательно — отношение к обвиняемому у широкой общественности, эти тексты не представили. Но было написано много хорошего о его человеческих качествах.

Журналист Вера Васильева даже написала книгу. В ней Алексей Пичугин представлен как обычный «безопасник», которому не повезло работать на человека, перешедшего дорогу высшей власти. Она не называет себя «расследователем», не рассматривает достаточность или недостаточность доказательств вины и утверждает, что, по переписке и рассказам близких, Пичугин — чистый и честный человек, глубоко верующий, потому отказавшийся «лжесвидетельствовать против Ходорковского».

В статье для «Радио Свобода», вышедшей к 18-летнему рубежу его тюремного заключения, Васильева пишет о том, что ее герой обязательно выйдет на свободу, но мстить не будет.

«Рубеж графа Монте-Кристо Пичугин перешагнул еще четыре года назад. Но, в отличие от этого литературного персонажа, Алексею, о характере которого могут составить представление люди, переписывающиеся с ним регулярно, никогда не придет в голову идея расходовать оставшуюся свою жизнь на месть. Только это, по-видимому, сложно понять его преследователям, движимым, очевидно, совсем другими чувствами и мотивами», — говорится в статье.

Интересным было интервью с сокамерником Пичугина — гендиректором одного из ЧОПов Алексеем Маркиным от 2010 года, повторно опубликованное в «Новой газете».

Тот упоминает, что на него «вешали аналогичные статьи», но признали невиновным, так как в деле не была замешана «большая политика». Пичугина характеризует как человека мужественного и честного, объясняя уверенность в его невиновности очень просто — якобы «в камере невозможно врать».

«В камере невозможно врать или притворяться. Так же невозможно скрывать свои человеческие качества. Все видно как на ладони. У меня об Алексее Владимировиче сложились самые добрые впечатления. Я очень уважаю его за мужество, смелость, стойкость, честность и неподкупность», — говорил Маркин.

Свободу «политзаключенному» — организатору убийств

Учитывая, что сейчас место «главной жертвы режима» в медийной повестке занял Алексей Навальный, попытка олигарха привлечь внимание к «своему человеку» выглядит, с одной стороны, провальной, а с другой — весьма своевременной. Во времена рассмотрения дела ЮКОС структуры Ходорковского хоть и стремились представить Россию средоточием тоталитарного зла, но не слишком преуспели. Все-таки у «русских олигархов» за 20 лет сложился за рубежом собственный полукриминальный имидж, и в заказные убийства с именем нефтяного магната Ходорковского западная общественность если не верила, то допускала.

После раскрутки истории с «отравлением» Навального с помощью «химоружия» картинка несколько изменилась. Оппозиционера, не скрывавшего намерений помочь вмешаться в дела своей страны заинтересованным лицам из США и ЕС, представляют «политиком», едва не погибшим за то, что бросил вызов власти, и отправившимся в тюрьму из благородства. А верховное руководство России — структурой, которая нарушает международные соглашения ради устранения политических оппонентов.

Теперь из Пичугина с помощью международной либеральной общественности хотят сделать невиновного, чтобы перевести дело в политическую плоскость, заметил политолог Руслан Осташко в беседе с ФАН:

«Так называемые международные правозащитные организации часто работают в интересах людей, которые платят им деньги. Ходорковский является одним из заинтересованных в «обелении» себя всеми способами. Ему выгодно показать мировому сообществу, что если Пичугин и будет давать показания против него, то будет делать это под давлением, потому что он весь из себя затерроризированный».

Неслучайно в обращении Liberal International Пичугин упомянут в одном ряду с Навальным. Это нужно, чтобы создать у европейцев четкую связку.

«Пичугина не знают в Европе, и защитники пытаются навесить ему политический вес, упомянув в одном ряду с людьми, которые более-менее раскручены. Им некогда изучать материалы дела, обывателю и рядовым политикам надо объяснить, кто такой Пичугин. <…> Пичугин-Навальный — связка понятная, один сидит в тюрьме, другой сидит — этой логики для них достаточно, а если официальная признанная международная организация ставит их в один ряд, значит, так оно и есть. Пичугин равно Навальный, у среднего политика в Европе связка есть, он пойдет защищать его, как Навального. Почему они это делают? Потому что мы на это не реагируем», — резюмировал политолог.

Осташко полагает, что на подобные выпады ангажированных международных структур пришла пора реагировать и отвечать жестко.

В 2016 году Пичугина уже вывозили из Оренбургской области в Лефортово. По официальной версии, это было связано с поданным им ходатайством о помиловании. Тогда журналист Олег Лурье предположил, что тот был настроен дать показания на своего патрона Ходорковского — достаточно веские, чтобы представить властям Великобритании обоснованный запрос на экстрадицию. В 2020 году, когда Пичугин подавал третье прошение о помиловании, Руслан Осташко также упоминал, что оно вполне может быть рассмотрено и удовлетворено на условиях показаний против своего босса и России не стоит стесняться давить на своих противников таким образом.

Вполне вероятно, что Пичугин все-таки хотел бы выйти на свободу — хотя бы ради матери, о плохом здоровье которой упоминал в прошении о помиловании. Возможно, он мог бы поделиться информацией и доказательствами, которые могли бы превратить Ходорковского из крупного бизнесмена из России, вошедшего в конфликт интересов с главой страны, а потому получившего статус «политически преследуемого», в заказчика убийств, устранявшего силой тех, что мешали его делам.

Так, Ходорковского вынудили активизироваться и предпринять конкретные шаги по его освобождению, в том числе через международные структуры, имеющие право выступать в Совете Европы.

Учитывая коллективные усилия российских оппозиционных структур по части давления на ЕС и США для освобождения Навального и непризнания результатов выборов в российский парламент, где не участвуют несистемные оппозиционеры, можно сделать допущение, что и Алексей Пичугин появился в международной повестке не просто так, а в качестве дополнительного аргумента в пользу пропаганды об «ущербном» положении института защиты прав человека в современной России, в дела которой срочно требуется вмешаться.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.