Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 17:10
17:10
Происшествия
Москвичка лишилась 150 тысяч рублей при покупке несуществующего участка в Крыму
17:09
Политика
Мартынов объяснил высылку российских дипломатов борьбой за власть в США
17:09
Происшествия
Организатор рафтинга в Сочи предстанет перед судом из-за гибели молодой туристки
17:06
Общество
Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с оформлением "левых" SIM-карт
17:03
Общество
Съемочная группа сериала о Раневской приехала в Выборг
17:03
Армия
Белорусские пограничники отработают защиту рубежей в рамках комплексных учений
17:02
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
17:00
Политика
Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня
16:57
Происшествия
История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой
16:57
Шоу-бизнес
Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука
Все новости

Кулеба пообещал разобраться в деле о гибели главы «Белорусского дома на Украине»

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:32
Политика
Кулеба пообещал разобраться в деле о гибели главы «Белорусского дома на Украине»
Global Look Press  /  Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Киев, 3 августа. Киев сделает все возможное, чтобы разобраться в деле гибели главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По поводу этой ситуации украинский министр высказался в своем Twitter. Он написал, что его шокировала новость о смерти Шишова. Он пообещал разобраться в этом деле.

«Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти», — написал он.

Ранее правоохранители нашли тело главы «Белорусского дома на Украине» повешенным в одном из парков Киева. Возбуждено уголовное дело. По словам следователей, это могло быть умышленное убийство.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кулеба пообещал разобраться в деле о гибели главы «Белорусского дома на Украине»
украина расследование кулеба шишов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru