Кулеба пообещал разобраться в деле о гибели главы «Белорусского дома на Украине»

Киев, 3 августа. Киев сделает все возможное, чтобы разобраться в деле гибели главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По поводу этой ситуации украинский министр высказался в своем Twitter. Он написал, что его шокировала новость о смерти Шишова. Он пообещал разобраться в этом деле.

«Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти», — написал он.

Ранее правоохранители нашли тело главы «Белорусского дома на Украине» повешенным в одном из парков Киева. Возбуждено уголовное дело. По словам следователей, это могло быть умышленное убийство.