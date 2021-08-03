Ребенок находится в тяжелом состоянии после ДТП с российскими туристами в Анталье

Анталья, 3 августа. Состояние двух россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, оценивается как тяжелое, сообщили в Минздраве РФ. Один из них — пятилетний ребенок.

Автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья по пути в аэропорт. Смертельные травмы получили три человека, еще 16 пострадали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось. Кадры с места событий опубликовал ФАН. Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле.