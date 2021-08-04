Олимпийское проклятие в действии: спортивная трагедия Сергея Шубенкова

Сергей Шубенков — один из самых прославленных российских легкоатлетов последних лет. Уроженец Барнаула специализируется на беге с барьерами: на счету 30-летнего спортсмена больше десятка медалей различного достоинства, включая золото чемпионата мира. Однако с Олимпийскими играми «роман» у Шубенкова пока откровенно не складывается. В 2016 году россиянин мог бы считаться главным фаворитом ОИ-2016 в Рио, но из-за громкого допингового скандала в Бразилию попал только один российский легкоатлет — Дарья Клишина. Сергей, находящийся в идеальной форме, не скрывал своего разочарования, однако продолжал упорно трудиться — уже с прицелом на Игры в Токио.



Путь к ОИ-2020 получился для Шубенкова крайне тернистым, чего стоит только перенос Игр на целый год из-за пандемии коронавируса. Следом начали мешать травмы, из-за которых россиянин в текущем сезоне принял участие только в трех крупных стартах. Кроме здоровья, пришлось бороться и за свое чистое имя: в январе 2021 года стало известно про расследование WADA в отношении Шубенкова. В пробах бегуна обнаружили небольшое количество запрещенного вещества, которое используется как допинг. Мы не знаем, скольких нервов стоила Сергею данная ситуация, но вышел из нее он победителем, доказав свою полную невиновность. Как оказалось, Шубенков измельчал таблетки для своего трехлетнего сына, после чего мельчайшие частицы вещества остались у него на руках. Как ни странно, но WADA согласилась с аргументами россиянина.



Сергей выдержал все испытания и прилетел в Токио, чтобы принять участие в главном спортивном старте четырехлетия. Россиянин не скрывал, что рассчитывает побороться за награды самого высокого достоинства.

«Задача номер один — это золотая медаль. Задача номер два — как пойдет. Конечно, главное — это медаль. Хотя, если покажу лучший в жизни результат, но его не хватит для победы, конечно, обижаться не имеет смысла», — отмечал бегун незадолго до начала Олимпийских игр.

instagram.com / @sergey.shubenkov

Во вторник Шубенков должен был принять участие в квалификационном забеге, однако за несколько минут до старта спортивный мир облетела сенсационная новость — российский бегун снялся с соревнований по медицинским показателям. Как выяснилось, Сергей не смог побежать из-за травмы ахиллова сухожилия: на разминке он почувствовал щелчок и резкую боль в ноге. Атлета сразу отправили в медпункт, квалификация для него закончилась, даже не начавшись. Как стало известно чуть позже, проблема с ахиллом была у Шубенкова хронической, но в последнее время травма не беспокоила спортсмена.Проблемы действительно преследуют наших легкоатлетов: совсем недавно из-за разрывы мышцы досрочно закончила соревноваться Клишина, тоже рассчитывающая на медаль. Дарью, как и Сергея, можно только пожалеть — они не виноваты в полученных повреждениях. Увы, по воле злого спортивного рока Шубенков снова остался без Олимпийских игр. Наш соотечественник выиграл все престижные награды, существующие в беге с барьерами, и заслужил шанс хотя бы попробовать себя на Играх. Будем надеяться, что к следующим ОИ россиянин, которому тогда исполнится 34 года, будет оставаться действующим атлетом и продемонстрирует прекрасную форму. Такая история обязана завершиться счастливым концом.