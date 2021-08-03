Кандидат в премьеры Молдавии представил список обновленного правительства

Кишинев, 3 августа. Кандидат в молдавские премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала состав будущего правительства.

Она также передала в секретариат парламента программу правления. Документ устанавливает цели стратегического развития страны в сфере экономики, соцзащиты, образования, инфраструктуры, борьбы с коррупцией, правосудия и культуры. Гаврилица сделала соответствующее заявление в соцсетях.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал приход к власти в Молдавии проевропейской партии. По мнению парламентария, народ страны лишат собственной идентичности и языка.