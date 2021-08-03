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Кандидат в премьеры Молдавии представил список обновленного правительства

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:36
Политика
Кандидат в премьеры Молдавии представил список обновленного правительства
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 3 августа. Кандидат в молдавские премьер-министры Наталья Гаврилица обнародовала состав будущего правительства.

Она также передала в секретариат парламента программу правления. Документ устанавливает цели стратегического развития страны в сфере экономики, соцзащиты, образования, инфраструктуры, борьбы с коррупцией, правосудия и культуры. Гаврилица сделала соответствующее заявление в соцсетях.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал приход к власти в Молдавии проевропейской партии. По мнению парламентария, народ страны лишат собственной идентичности и языка.

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