Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 17:10
17:10
Происшествия
Москвичка лишилась 150 тысяч рублей при покупке несуществующего участка в Крыму
17:09
Политика
Мартынов объяснил высылку российских дипломатов борьбой за власть в США
17:09
Происшествия
Организатор рафтинга в Сочи предстанет перед судом из-за гибели молодой туристки
17:06
Общество
Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с оформлением "левых" SIM-карт
17:03
Общество
Съемочная группа сериала о Раневской приехала в Выборг
17:03
Армия
Белорусские пограничники отработают защиту рубежей в рамках комплексных учений
17:02
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
17:00
Политика
Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня
16:57
Происшествия
История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой
16:57
Шоу-бизнес
Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука
Все новости

Оппозиция, кланы и женщины: как парламентские выборы в Сомали обернулись скандалом
Африка
Оппозиция, кланы и женщины: как парламентские выборы в Сомали обернулись скандалом
parliament.gov.so  /  Xuquuqda Dhawrista Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya

Заявления о дискриминации омрачили парламентские выборы в Сомали после исключения оппозиционных политиков из региональных списков кандидатов в верхнюю палату — Сенат.

Президент Юго-Западного Сомали Абдиазиз Хасан Мохамед, также известный как Лафтагарин, представил, по его словам, сбалансированный шорт-лист. Однако в нем отсутствовали два видных политика. Правозащитник, председатель комитета по национальным ресурсам и транспорту Ильяс Али Хассан и член социально-консервативной партии «Союз за мир и развитие» Хусейн Шейх Махмуд не попали в список.

Оба политика придерживаются оппозиционного движения, поэтому выступили против такого решения. По их мнению, в Сенат продвигают тех, кто связан с Лафтагарином.

«Я обещаю народу Сомали и Юго-Западу, что мы будем отстаивать демократию, суверенитет и развитие», — написал Ильяс Али Хассан в Twitter.

В соответствии с избирательным законодательством восточноафриканской страны, президенты пяти регионов, Пунтленда, Джубаленда, Галмудуга, Хиршабелле и Юго-Западного Сомали, выдвигают кандидатов в федеральный Сенат, которых прежде утверждают местные парламенты.

Кроме того, каждый регион имеет определенное количество мест в верхней палате, поэтому предполагается, что политики попадают туда за заслуги. Теперь же исключенные из списка кандидатов с сожалением сообщают о фаворитизме. Между тем важно понимать, что сомалийцы придерживаются клановой системы, передаваемой по линии отца, которая формирует культуру и политику государства.

Ильяс Али Хассан, который также работает секретарем по иностранным делам оппозиционной партии «Химило Каран», возглавляемой бывшим сомалийским президентом Шарифом Шейхом Ахмедом, считает, что связь с экс-лидером страны сделала из его подклана «жертвенного агнца».

Лафтагарин заявлял, что некоторые места достанутся женщинам, чтобы повысить их политический статус. Так, позиция Ильяса Али Хассана отошла именно претендентке на сенаторский пост.

Однако клан Раханвейн запротестовал, подчеркнув, что кандидата выбрали из другой подгруппы. Аян Адан Абдуллахи, набравшая 79 голосов, происходит из подклана Харин, в результате чего подклан Элаай не представлен.

В заключительном обращении Ильяс Али Хассан напомнил, что четыре года назад за него отдали 91 голос и это высокий показатель для восточноафриканского сенатора.

«Я верю, что сделал все для страны и народа. Я защищал интересы региона, что, несомненно, беспокоило угнетателей, которые всегда ставили собственные нужды выше нации. Тогда меня избрали в верхнюю палату представлять клан и регион, но все хорошо знают, что произошло сегодня», — разъяснил он.

Лафтагарин отрицает, что выдвинутые кандидаты в федеральный Сенат лояльны ему и сомалийскому президенту Мохамеду Фармааджо. Местный политический аналитик Адам Ав Хирси, наоборот, отметил, что недавние выборы в регионе Джубаленд, а затем и на Юго-Западе, показали, насколько диким может быть фаворитизм во время избирательного процесса.

«Если тенденция сохранится и при выборе нижней палаты в следующем месяце, то мы станем свидетелями самого фальшивого голосования в Сомали», — сказал он.

Джубаленд и Юго-Западное Сомали должны избрать по восемь сенаторов. Однако президенты двух регионов выдвинули кандидатов лишь на некоторые места и отложили голосование за другие.

Примечательно, что они находятся по разные стороны политического раскола, причем глава Джубаленда часто выступает против национального лидера Мохамеда Фармааджо, в то время как Юго-Запад, Галмудуг и Хиршабелле поддерживают Могадишо.

Например, в восточноафриканской стране президента обычно избирают на совместном заседании верхней и нижней палаты, а наличие большего числа сенаторов в лагере кандидата дает преимущество. Местные аналитики не исключают, что парламентские выборы, которые в Джубаленде и на Юго-Западе сопровождались кумовством, покровительством и необоснованным фаворитизмом, поставят под сомнение результаты голосования в других регионах.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Оппозиция, кланы и женщины: как парламентские выборы в Сомали обернулись скандалом
сомали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru