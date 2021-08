Оппозиция, кланы и женщины: как парламентские выборы в Сомали обернулись скандалом

Заявления о дискриминации омрачили парламентские выборы в Сомали после исключения оппозиционных политиков из региональных списков кандидатов в верхнюю палату — Сенат.

Президент Юго-Западного Сомали Абдиазиз Хасан Мохамед, также известный как Лафтагарин, представил, по его словам, сбалансированный шорт-лист. Однако в нем отсутствовали два видных политика. Правозащитник, председатель комитета по национальным ресурсам и транспорту Ильяс Али Хассан и член социально-консервативной партии «Союз за мир и развитие» Хусейн Шейх Махмуд не попали в список.

Оба политика придерживаются оппозиционного движения, поэтому выступили против такого решения. По их мнению, в Сенат продвигают тех, кто связан с Лафтагарином.

I promise the people of Somalia and the people of the South West that we will stand up for the Democracy, Sovereignty and Development of Somalia. Guul ???????? pic.twitter.com/ZwoQb9IYkr