Оппозиция, кланы и женщины: как парламентские выборы в Сомали обернулись скандалом

Заявления о дискриминации омрачили парламентские выборы в Сомали после исключения оппозиционных политиков из региональных списков кандидатов в верхнюю палату — Сенат.

Президент Юго-Западного Сомали Абдиазиз Хасан Мохамед, также известный как Лафтагарин, представил, по его словам, сбалансированный шорт-лист. Однако в нем отсутствовали два видных политика. Правозащитник, председатель комитета по национальным ресурсам и транспорту Ильяс Али Хассан и член социально-консервативной партии «Союз за мир и развитие» Хусейн Шейх Махмуд не попали в список.

Оба политика придерживаются оппозиционного движения, поэтому выступили против такого решения. По их мнению, в Сенат продвигают тех, кто связан с Лафтагарином.

«Я обещаю народу Сомали и Юго-Западу, что мы будем отстаивать демократию, суверенитет и развитие», — написал Ильяс Али Хассан в Twitter.

I promise the people of Somalia and the people of the South West that we will stand up for the Democracy, Sovereignty and Development of Somalia. Guul ???????? pic.twitter.com/ZwoQb9IYkr — Senator Ilyas Ali Hassan (@IlyasAliHassan) August 2, 2021

В соответствии с избирательным законодательством восточноафриканской страны, президенты пяти регионов, Пунтленда, Джубаленда, Галмудуга, Хиршабелле и Юго-Западного Сомали, выдвигают кандидатов в федеральный Сенат, которых прежде утверждают местные парламенты.

Кроме того, каждый регион имеет определенное количество мест в верхней палате, поэтому предполагается, что политики попадают туда за заслуги. Теперь же исключенные из списка кандидатов с сожалением сообщают о фаворитизме. Между тем важно понимать, что сомалийцы придерживаются клановой системы, передаваемой по линии отца, которая формирует культуру и политику государства.

Ильяс Али Хассан, который также работает секретарем по иностранным делам оппозиционной партии «Химило Каран», возглавляемой бывшим сомалийским президентом Шарифом Шейхом Ахмедом, считает, что связь с экс-лидером страны сделала из его подклана «жертвенного агнца».

Лафтагарин заявлял, что некоторые места достанутся женщинам, чтобы повысить их политический статус. Так, позиция Ильяса Али Хассана отошла именно претендентке на сенаторский пост.

Однако клан Раханвейн запротестовал, подчеркнув, что кандидата выбрали из другой подгруппы. Аян Адан Абдуллахи, набравшая 79 голосов, происходит из подклана Харин, в результате чего подклан Элаай не представлен.

В заключительном обращении Ильяс Али Хассан напомнил, что четыре года назад за него отдали 91 голос и это высокий показатель для восточноафриканского сенатора.

«Я верю, что сделал все для страны и народа. Я защищал интересы региона, что, несомненно, беспокоило угнетателей, которые всегда ставили собственные нужды выше нации. Тогда меня избрали в верхнюю палату представлять клан и регион, но все хорошо знают, что произошло сегодня», — разъяснил он.

Лафтагарин отрицает, что выдвинутые кандидаты в федеральный Сенат лояльны ему и сомалийскому президенту Мохамеду Фармааджо. Местный политический аналитик Адам Ав Хирси, наоборот, отметил, что недавние выборы в регионе Джубаленд, а затем и на Юго-Западе, показали, насколько диким может быть фаворитизм во время избирательного процесса.

«Если тенденция сохранится и при выборе нижней палаты в следующем месяце, то мы станем свидетелями самого фальшивого голосования в Сомали», — сказал он.

Джубаленд и Юго-Западное Сомали должны избрать по восемь сенаторов. Однако президенты двух регионов выдвинули кандидатов лишь на некоторые места и отложили голосование за другие.

Примечательно, что они находятся по разные стороны политического раскола, причем глава Джубаленда часто выступает против национального лидера Мохамеда Фармааджо, в то время как Юго-Запад, Галмудуг и Хиршабелле поддерживают Могадишо.

Например, в восточноафриканской стране президента обычно избирают на совместном заседании верхней и нижней палаты, а наличие большего числа сенаторов в лагере кандидата дает преимущество. Местные аналитики не исключают, что парламентские выборы, которые в Джубаленде и на Юго-Западе сопровождались кумовством, покровительством и необоснованным фаворитизмом, поставят под сомнение результаты голосования в других регионах.