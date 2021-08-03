В NI нашли неожиданное объяснение боязни российских подлодок в Швеции

Вашингтон, 3 августа. Шведские военные имеют давнюю традицию искать в Балтийском море российские подводные лодки. Причиной тому стал инцидент, произошедший в 1981 году, пишет The National Interest.

Почти 40 лет назад у острова Торумскар два рыбака заметили в воде масляные пятна. Этот след привел их к подводной лодке, которая села на мель неподалеку от базы Военно-морских сил Швеции. Как вскоре выяснилось, что субмарина принадлежала Советскому Союзу. Подлодка С-363 проекта 613 с экипажем в 56 человек разведывала обстановку после того, как шведский флот испытал новую торпеду. Хотя Швеция и позиционировала себя как нейтральное государство, близость Стокгольма к НАТО вынуждала Советский Союз патрулировать в ее окрестностях.

СССР направил к месту происшествия целую флотилию, но шведские суда преградили ей путь, так как на борту субмарины выявили ядерное оружие. После допроса экипажа шведы передали лодку Москве. Странам удалось избежать конфликта. Тем не менее именно этот инцидент со «шпионской» подлодкой заставил шведов начать охоту за российскими субмаринами, констатировали в NI.

Ранее, как сообщает сайт 360tv.ru, в Северодвинске состоялась церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера «Красноярск». Тем временем в Британии заявили, что маневры российских АПЛ в Атлантике застали врасплох Североатлантический альянс.