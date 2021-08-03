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Педро Кастильо хочет превратить «символ колониализма» в музей истории всех народов Перу
Латинская Америка
Педро Кастильо хочет превратить «символ колониализма» в музей истории всех народов Перу
wikimedia.org  /  By fortes - https://www.flickr.com/photos/fortes/2090238532/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15561507

Лима, 3 августа. Новоизбранный президент Перу Педро Кастильо ищет новую резиденцию, так как он намерен превратить нынешний Дворец правительства в национальный музей. Об этом сообщает агентство Efe.

До того, как глава государства найдет новое место, он согласился работать во Дворце правительства, который также называется Дом Писарро. До этого Кастильо подвергся критике из-за отсутствия постоянного официального места, где он может принимать визиты и проводить собрания. За это главу государства обвинили в отсутствии прозрачности.

С 28 июля, после вступления в должность президента, Педро Кастильо работает и живет в том же месте, где оставался во время предвыборной кампании.

В этом доме, расположенном в густонаселенном районе Бренья, Кастильо провел несколько ключевых собраний для создания своего первого Совета министров.

В своей инаугурационной речи президент объявил о намерении отказаться от Дворца правительства в Лиме в качестве здания исполнительной власти.

«Я не буду управлять страной из Дома Писарро. Я считаю, что мы должны отказаться от символов колониального периода, чтобы порвать с прошлым, пережитки которого сохраняются спустя столько лет», — заявил Кастильо, говоря о Дворце правительства, который был построен в 1938 году в том же месте, где испанский конкистадор Франсиско Писарро расположил свою резиденцию во время основания Лимы в 1535 году.

«С народом и для народа»: Педро Кастильо вступил в должность президента Перу
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Перу, который является выходцем из бедной крестьянской семьи, добавил, что здание дворца будет передано Министерству культур. Бывшая резиденция предыдущих президентов станет музеем истории страны.

Кроме того, новый глава государства обещал отказаться от зарплаты президента и жить, как и прежде, на учительские доходы.

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