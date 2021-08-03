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Россияне стали реже хранить деньги в иностранной валюте
Экономика
Россияне стали реже хранить деньги в иностранной валюте
pixabay.com  /  PD

Москва, 3 августа. Число россиян, хранящих сбережения в иностранной валюте за шесть лет сократилось втрое, свидетельствуют данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

В 2014 году доля таких вкладчиков в РФ составляла 19%, а в конце 2020-го — 6%. Как уточнили в НАФИ, чаще других накопления в иностранной валюте имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга — 9% против 6%. Наименьший спрос на денежные единицы других стран наблюдается в селах и составляет 4%. При этом у 94% россиян накопления в иностранной валюте отсутствуют, передает ИА REGNUM.

Почти треть опрошенных (29%) считает, что выгоднее всего хранить деньги в рублях. Делать сбережения в долларах и евро предпочитают 21% респондентов, а 5% отдают предпочтение валютам других стран.

Опрос проводился в мае 2021 года. В нем приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет.

Аналитик Евгений Миронюк ранее назвал главный риск пассивного дохода. Он также рассказал, что нужно делать инвесторам, чтобы не потерять сбережения.

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