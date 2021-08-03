Назван способ избежать тромбоза после коронавируса

Москва, 3 августа. Главный врач Городской клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко назвал способ избежать тромбоза после коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, для этого пациентам назначается специальная антикоагулянтная терапия, предусматривающая прием препаратов гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Благодаря им удается провести профилактику тромбозов, в частности, легочных артерий, а также летального исхода от их образования.

Клинический фармаколог Александр Эдигер ранее заявил, что пациентам с хроническими заболеваниями необходимо пройти коагулограмму перед вакцинацией от COVID-19. Такая процедура необходима людям с нарушениями свертываемости крови.