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Новые антиковидные ограничения введены в Ростовской области
Общество
Новые антиковидные ограничения введены в Ростовской области
сайт администрации Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 августа. Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в постановление регионального правительства №272 касательно ограничений, связанных с распространением COVID-19. 

Согласно документу, с 4 августа текущего года на территории Ростовской области для посещения жителями многих организаций и учреждений придется предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный тест ПЦР, либо документ о перенесенной болезни в последние пол года.

В перечень организаций вошли — МФЦ, почта, социальные фонды и другие операционные залы по обслуживанию населения. 

Как пояснили в пресс-службе губернатора, при отсутствии документа ростовчанам придется получать услуги исключительно дистанционно. 

Документы придется предоставить и всем студентам, заселяющимся в общежитие, а также сотрудникам образовательных организаций.

То же самое касается и фитнес-залов, клубов, организаций общественного питания, включая летние веранды. Причем заполняемость в залах, в том числе кинотеатров и концертных площадок, допускается только до 30% из отведенных мест. 

С 4 августа на территории Ростовской области полностью останавливается работа саун и бань, бассейнов и аквапарков. Во всех парках культуры введен запрет на использование аттракционов. 

В ТРЦ останавливается работа фуд-кортов, за исключением еды на вынос. Также под временный запрет попадает торговля на островках в помещениях ТРЦ.

Организациям-перевозчикам предписано не допускать перевозку пассажиров без масок или респираторов. Останавливается проведение плановых приемов, профосмотров, диспансеризация граждан, если это не представляет угрозу жизни пациента. 

Региональным чиновникам предписано максимально сократить количество мероприятий и перейти на дистанционный формат.

Ранее ФАН сообщал, что новый локдаун в Ростовской области вполне реален. Как пояснил губернатор Василий Голубев, в настоящие дни отмечен максимальный прирост заболеваемости в регионе. Загруженность коечного фонда уже составляет 90%. 

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