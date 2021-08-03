Планировавшая теракт на Ставрополье женщина добровольно сдалась полиции

Ставрополь, 3 августа. В Ставропольском крае полицейским сдалась террористка, которая хотела устроить взрыв, но передумала.

Инцидент произошел в Железноводске. Девушка пришла в местный отдел полиции. Она призналась, что готовилась к теракту больше года. Пойти на преступление ее уговорили вдовы убитых боевиков.

Теракт должен был произойти в мае 2021 года в людном месте, но девушка передумала. С ней работают следователи и сотрудники ФСБ. Девушку задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК раскрыл подробности задержания участников экстремистского сообщества, сообщал ФАН. Оказалось, они хотели взорвать бомбу в Кисловодске.