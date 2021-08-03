Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 17:09
17:09
Происшествия
Организатор рафтинга в Сочи предстанет перед судом из-за гибели молодой туристки
17:06
Общество
Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с оформлением "левых" SIM-карт
17:03
Общество
Съемочная группа сериала о Раневской приехала в Выборг
17:03
Армия
Белорусские пограничники отработают защиту рубежей в рамках комплексных учений
17:02
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
17:00
Политика
Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня
16:57
Происшествия
История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой
16:57
Шоу-бизнес
Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука
16:56
Экономика
Названа причина падения цен на золото
16:52
Спорт
Глава ФБУ нецензурно оскорбил экс-тренера сборной Украины по футболу Шевченко
Все новости

Уголовное дело возбудили после предоставления некачественного жилья сироте в Крыму

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:18
Происшествия
Уголовное дело возбудили после предоставления некачественного жилья сироте в Крыму
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Евпатория, 3 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Евпатории по факту подлога при предоставлении девушке-сироте жилья плохого качества.

В сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и городу Севастополю уточняется, что незаконные действия работников администрации Евпатории повлекли нарушение жилищных прав и законных интересов гражданки.

Согласно материалам дела, в мае 2019 года должностные лица городской администрации внесли недостоверные данные в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых с целью формирования специализированного жилищного фонда для нужд граждан из числа детей-сирот. Согласно такой информации, квартира в доме на улице Героев Десантников поселка Новоозерное якобы соответствовала условиям контракта.

Нарушения были выявлены в результате проведения прокурорской проверки по личному поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Ранее сообщалось о возбуждении еще одного дела о поддельных медотводах от вакцинации в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбудили после предоставления некачественного жилья сироте в Крыму
квартира евпатория сирота
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru