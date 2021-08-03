Уголовное дело возбудили после предоставления некачественного жилья сироте в Крыму

Евпатория, 3 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Евпатории по факту подлога при предоставлении девушке-сироте жилья плохого качества.

В сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и городу Севастополю уточняется, что незаконные действия работников администрации Евпатории повлекли нарушение жилищных прав и законных интересов гражданки.

Согласно материалам дела, в мае 2019 года должностные лица городской администрации внесли недостоверные данные в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых с целью формирования специализированного жилищного фонда для нужд граждан из числа детей-сирот. Согласно такой информации, квартира в доме на улице Героев Десантников поселка Новоозерное якобы соответствовала условиям контракта.

Нарушения были выявлены в результате проведения прокурорской проверки по личному поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

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