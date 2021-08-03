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Астрономы из США нашли источник мощного гамма-всплеска в августе 2020 года
Наука
Астрономы из США нашли источник мощного гамма-всплеска в августе 2020 года
spacetelescope.org  /  ESA/Hubble &amp; NASA, RELICS

Вашингтон, 3 августа. Мощный гамма-всплеск был зарегистрирован орбитальным телескопом Ферми в августе прошлого года. Источник этого события удалось обнаружить специалистам из США.

Ученые из Университета Невады выяснили, что источником события, получившего название GRB 200826A, был взрыв ядра массивного светила. Ранее считалось что большая часть вспышек гамма-лучей является результатом столкновения нейтронных звезд.

«Открытие показывает, что механизмы мощных гамма-всплесков нуждаются в дополнительном изучении. Мы надеемся, что ввод в эксплуатацию новых орбитальных обсерваторий поможет накопить данные для более подробного анализа», — цитирует заявление американских астрономов Planet Today.

Таким образом специалистам удалось доказать, что во Вселенной могут происходить взрывы ядер массивных звезд, генерирующие короткие GRB длительностью менее секунды.

Международная группа ученых ранее также сделала важное открытие. Они впервые зарегистрировали при помощи радиотелескопов ALMA.пылевой диск вокруг экзопланеты PDS 70c за пределами Солнечной системы. Это небесное тело находится в созвездии Центавра на расстоянии почти 400 световых лет от Земли.

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