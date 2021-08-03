Турция отвергла помощь Израиля в тушении лесных пожаров

Анкара, 3 августа. Турция отказалась от помощи Израиля в тушении лесных пожаров, охвативших курортные районы республики. Об этом сообщило посольство еврейского государства в Анкаре.

Turkey refused Israel’s help to combat wild fires, Israel says https://t.co/gtQa8l0Zn5 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 3, 2021

Диппредставительство опубликовало заявление, в котором сообщается о встрече израильских дипломатов с турецкими официальными лицами, состоявшейся несколько дней назад. Темой диалога стала ситуация с лесными пожарами. В рамках беседы израильтяне предложили коллегам помощь своей страны в ликвидации возгораний.

«Турецкие официальные лица заявили, что ситуация в стране находится под контролем, и поблагодарили нас, — сказано в заявлении. — Израиль готов протянуть руку помощи, если это будет необходимо и если его попросят».

Турецкое бедствие

Лесные пожары продолжают бушевать в Турции уже неделю. Согласно заявлению чиновников, в стране удалось ликвидировать 129 из 138 очагов с 28 июля, однако в четырех провинциях еще продолжаются девять пожаров. К их ликвидации привлечены 16 самолетов, среди которых восемь российских, около десятка беспилотников, 52 вертолета, свыше 5 000 спасателей и чуть менее 500 медработников.

На данный момент известно как минимум о восьми погибших в результате пожаров. Еще около 900 человек пострадали.

Федеральное агентство новостей /

По мере распространения огня по территории республики растет недовольство общественности действиями властей Турции. Граждане отмечают, что Анкара не задействовала все имеющиеся ресурсы для предотвращения катастрофы и для борьбы со стихией.

Власти, в свою очередь, утверждают, что у страны нет исправных самолетов для борьбы с лесными пожарами. По этой причине они обратились за помощью к зарубежным государствам.

Помощь извне

Интересно, что в 2016 году Турция помогала Израилю в борьбе с лесными пожарами. Тогдашний премьер-министр еврейского государства даже позировал фотографам на фоне турецкого самолета, благодаря все страны, которые прислали свою помощь.

Однако в отношениях двух государств не все гладко. Несмотря на то, что между ними есть официальные дипломатические отношения с того же 2016 года, ни одна из сторон не принимает посла другой из-за разногласий по вопросам палестино-израильского конфликта.

Так, Анкара в минувшем мае осудила бомбардировки ВВС Израиля по территории сектора Газа. Впрочем, этот конфликт удалось частично сгладить в июле — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за многие годы позвонил своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу, чтобы поздравить его с вступлением в должность главы государства.