Турция отвергла помощь Израиля в тушении лесных пожаров

Анкара, 3 августа. Турция отказалась от помощи Израиля в тушении лесных пожаров, охвативших курортные районы республики. Об этом сообщило посольство еврейского государства в Анкаре.
Turkey refused Israel’s help to combat wild fires, Israel says https://t.co/gtQa8l0Zn5— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 3, 2021
Диппредставительство опубликовало заявление, в котором сообщается о встрече израильских дипломатов с турецкими официальными лицами, состоявшейся несколько дней назад. Темой диалога стала ситуация с лесными пожарами. В рамках беседы израильтяне предложили коллегам помощь своей страны в ликвидации возгораний.
«Турецкие официальные лица заявили, что ситуация в стране находится под контролем, и поблагодарили нас, — сказано в заявлении. — Израиль готов протянуть руку помощи, если это будет необходимо и если его попросят».
Турецкое бедствие
Лесные пожары продолжают бушевать в Турции уже неделю. Согласно заявлению чиновников, в стране удалось ликвидировать 129 из 138 очагов с 28 июля, однако в четырех провинциях еще продолжаются девять пожаров. К их ликвидации привлечены 16 самолетов, среди которых восемь российских, около десятка беспилотников, 52 вертолета, свыше 5 000 спасателей и чуть менее 500 медработников.
На данный момент известно как минимум о восьми погибших в результате пожаров. Еще около 900 человек пострадали.
По мере распространения огня по территории республики растет недовольство общественности действиями властей Турции. Граждане отмечают, что Анкара не задействовала все имеющиеся ресурсы для предотвращения катастрофы и для борьбы со стихией.
Власти, в свою очередь, утверждают, что у страны нет исправных самолетов для борьбы с лесными пожарами. По этой причине они обратились за помощью к зарубежным государствам.
Помощь извне
Интересно, что в 2016 году Турция помогала Израилю в борьбе с лесными пожарами. Тогдашний премьер-министр еврейского государства даже позировал фотографам на фоне турецкого самолета, благодаря все страны, которые прислали свою помощь.
Однако в отношениях двух государств не все гладко. Несмотря на то, что между ними есть официальные дипломатические отношения с того же 2016 года, ни одна из сторон не принимает посла другой из-за разногласий по вопросам палестино-израильского конфликта.
Так, Анкара в минувшем мае осудила бомбардировки ВВС Израиля по территории сектора Газа. Впрочем, этот конфликт удалось частично сгладить в июле — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за многие годы позвонил своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу, чтобы поздравить его с вступлением в должность главы государства.