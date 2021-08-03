Олимпиада-2020: Почему России удается побеждать, несмотря на давление Запада

Осталось меньше недели до окончания Олимпийских игр. Несмотря на все препятствия (лишение права на использование гимна и флага, постоянные обвинения в допинге), российские олимпийцы продолжают завоевывать медали, оставаясь среди лидеров медального зачета. Однако необоснованные выпады в адрес наших атлетов и обвинения в приеме запрещенных веществ выходят за рамки нового девиза Олимпиады, куда добавили слово «вместе». Надо ли как-то наказывать участников Игр и спортивных функционеров за клевету в адрес соперника? Как Олимпиада влияет на развитие массового спорта? Какую роль сыграла пандемия в подготовке российских олимпийцев. Все эти вопросы обсудили спортивные чиновники и спортсмены в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Спусковым крючком к травле российских олимпийцев стало высказывание американского пловца Райана Мерфи, который после поражения намекнул нашему атлету Евгению Рылову на то, что заплыв был нечистым. И хотя чуть позже американец оправдался, что не имел в виду именно российского спортсмена, механизм был запущен — западные атлеты поддержали антироссийский тренд. Так, американская гребчиха Меган Калмо в своем Twitter прокомментировала победу россиянок в академической гребле следующим образом: «Мне противно видеть, как команда, которая не должна принимать участие в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями».

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт тоже не смог остаться в стороне и призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде в Токио, дабы уличить Россию в мошенничестве. Судя по всем этим событиям можно сделать вывод, что Олимпийские игры это уже не про спортивное единение — верх берет политика и ярая русофобия.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению девятикратного чемпиона мира по кикбоксингу, президента Федерации кикбоксинга Ленинградской области Вячеслава Тисленко, с одной стороны, понять мотивы таких высказываний западных атлетов можно — это говорит горечь поражения. С другой, клевета не соответствует духу олимпийских состязаний.

«Думаю, нужно пресекать и жёстко наказывать за такие обвинения. Пришел на Олимпиаду — соревнуйся, выступай, показывай свои силы, а не клевещи на другого спортсмена, что у него допинг. Это как на войне: пришел, увидел, победил», — заявил Тисленко.

С ним согласился и советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб. По его мнению, должен быть некий кодекс поведения, который обязан соблюдать каждый олимпиец, за его нарушение должна следовать дисквалификация. Он также отметил, что СМИ не стоит подхватывать клевету и делать из нее новости, поливая воду на эту антироссийскую мельницу. При этом Сологуб подчеркнул, что влияние Олимпиады на развитие массового спорта очень велико.

«Любая Олимпиада оказывает влияние на того, кто следит за Играми. Помню, когда в Москве проходила Олимпиада-80, утро начиналось с просмотра телевизора. После этого события огромное количество ребят пошло заниматься разными видами спорта. Тогда самым популярным видом стал бокс. На следующий день все пошли в боксерские секции и в магазины покупать перчатки», — рассказал участник конференции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на то, что интерес к Олимпиаде в Токио у россиян есть, опрос показал, что 97% населения не могут назвать ни одного участника соревнований. По мнению Сологуба, в этом нет ничего страшного, ведь Олимпиада всегда вызывает колоссальный интерес зрителей, а имена героев узнаются по итогу состязаний. Самое главное, уверен он, что этот интерес у человека может материализоваться в какое-то конкретное действие.

«Я верю в то, что появится какое-то количество людей, которые выберут для себя спорт как интересную форму существования в профессиональном и любительском плане. И это количество будет расти», — пояснил он.

Количество медалей, завоеванных россиянами в Токио, тоже растет. Определенную роль в этом мог сыграть и перенос Игр на год из-за пандемии: у спортсменов была возможность залечить старые травмы и спокойно подготовиться.

«Тот же дзюдоист Тамерлан Башаев говорил, что травма голеностопа помешала бы ему поехать на Олимпиаду в прошлом году. А сейчас он завоевал бронзу. Если бы не пандемия, этого просто не случилось бы. Правда, здесь все индивидуально, ведь есть и те, кто готовился, но не смогли отобраться и выйти на пик формы, а есть те, для кого случилось такое счастье», — сказал спикер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский уверен, что у наших спортсменов в пандемию были все условия для полноценных тренировок, поэтому Россия и находится в тройке лидеров в медальном зачете.

«Министерство спорта дало возможность нашим спортсменам полноценно тренироваться в условиях пандемии. В то время как все остальные сидели по домам, российские атлеты спокойно готовились к соревнованиям на закрытых территориях. Плюс тренеры заранее, за четыре года до Олимпиады, готовят спортсменов, и из-за того, что тренировочный процесс на год продлили, поменялось видение подготовки к Играм», — считает Казанский.

По его убеждению, лидерство в медальном зачете — это результат работы российских тренеров, которые доказали, что ни отстранение наших спортсменов, ни пандемия, ни перенос Олимпиады не помешали подготовке олимпийцев.