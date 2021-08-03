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Железняк: Вашингтон пытается скинуть вину за новый дипломатический кризис на Москву
Политика
Железняк: Вашингтон пытается скинуть вину за новый дипломатический кризис на Москву
Федеральное агентство новостей  / 

Дипломатический кризис, который явно не желают ликвидировать США, — это демонстрация американской стороной отсутствия стремления к снижению градуса конфронтации между нашими странами, а также попытка скинуть вину за сложившуюся ситуацию на Россию. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя инцидент с 24 российскими дипломатами, которые вынуждены покинуть Соединенные Штаты.

По мнению политика, дипломатический конфликт между двумя странами возник по вине антироссийского настроя властей США, которые незаконно захватили российскую дипсобственность, ввели целую серию необоснованных санкций против нашей страны и подстрекают к агрессивной русофобии мировую общественность.

«При этом США делают вид, что скандал спровоцировала Россия, а Вашингтон только отвечает на недружественные действия, — подчеркнул Железняк. — Это очередная американская ложь и попытка усугубить кризис, который приносит большие неудобства гражданам наших стран. А также не позволяет развивать двустороннее взаимодействие по важным направлениям, озвученным ранее на встрече лидеров России и США».

В заключение парламентарий добавил, что трудно прогнозировать, как будет развиваться данная ситуация в условиях, когда американская сторона явно не намерена предпринимать действенные меры и шаги по разрешению назревших рабочих вопросов.

Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США передали России перечень из 24 дипломатов, которым нужно покинуть страну до 3 сентября. По словам дипломата, почти все сотрудники диппредставительства покинут Штаты без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

Антонов призвал американскую сторону выстраивать диалог на равных по визовому вопросу и предложил исключить дипломатов из «визового размена».

Ранее Сергей Железняк опроверг слова Жозепа Борреля об эффективности антироссийских санкций.

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сша сергей железняк дипломатический кризис
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