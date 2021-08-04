ГИБДД Севастополя: Получить водительское удостоверение в городе почти невозможно

Получить водительское удостоверение в Севастополе почти невозможно, утверждают инспекторы. Речь идет о тех, кто сдает экзамен впервые. Практическую часть заваливают более 70% претендентов на получение прав, сообщили корреспонденту ФАН.

Госавтоинспекция Севастополя проанализировала данные о результатах сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Выводы неутешительные — уровень практических навыков кандидатов в водители довольно низкий.

«Среди тех, кто получил водительские удостоверения в течение 2021 года, 78% сдали теоретический экзамен с первого раза и только 29% экзаменуемых сдали практический экзамен с первой попытки», — рассказали ФАН в пресс-службе Госавтоинспекции Севастополя.

В список нарушений попали непредоставление преимущества в движении во время перестроения, неправильный проезд перекрестков, разворот, проезд пешеходных переходов. Грешат потенциальные водители и соблюдением бокового интервала, который не обеспечивает безопасность движения, а иногда даже едут на красный свет.

«Часто допускают ошибки при выполнении элементов парковки задним ходом и забывают включать указатели поворотов, либо включают их не заблаговременно, а в момент совершения маневра», — добавили сотрудники ГИБДД.

ФБА «Экономика сегодня» /

Если экзамен не сдан, то повторно на него можно явиться в промежутке от 7 до 60 суток после «провальной поездки». Если экзамен завален после трех и более попыток, то в следующий раз экзаменатор согласится сесть с «претендентом на права» в учебный автомобиль ранее одного и не позднее трех месяцев.

Ранее ФАН писал, что московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда. Только за одну ночь были задержаны 146 нарушителей. Из них более 35 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 33 — в наркотическом. Около 63 граждан отказались проходить процедуру освидетельствования и еще девять были задержаны по признакам преступления.