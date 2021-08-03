Экс-депутат Рады назвал Зеленского головной болью Украины

Херсон, 3 августа. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко жестко прошелся по президенту Владимиру Зеленскому после его слов о Крыме.

Экс-нардеп возмутился, что такой человек стоит во главе Украины и руководит страной.

«Больной человек, совсем больной, на всю голову. Страшно мне за Украину. Зеленский — это головная боль не только для Украины, но и для стран — соседей», — написал Журавко в Telegram-канале.

Бывший депутат переживает, что впереди Украину не ждет ничего хорошего из-за таких руководителей. Сложившуюся ситуацию Журавко назвал печальной и попросил читателей самостоятельно сделать выводы о Зеленском и его словах про Крым. Читатели канала согласились с экс-нардепом и с иронией отметили, что "от большой любви к Крыму" Киев перекрыл подачу воды на полуостров.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс и Крым украинцы любят, а для россиян эти территории никогда не будут «русскими». Политик подчеркнул, что русские «не будут так любить Крым, как украинцы».

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали возвращение в состав РФ. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».