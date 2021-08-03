Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 17:08
17:06
Общество
Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с оформлением "левых" SIM-карт
17:03
Общество
Съемочная группа сериала о Раневской приехала в Выборг
17:03
Армия
Белорусские пограничники отработают защиту рубежей в рамках комплексных учений
17:02
Происшествия
Более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за ливня
17:00
Политика
Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня
16:57
Происшествия
История московской школьницы про «укол» от незнакомца может оказаться выдумкой
16:57
Шоу-бизнес
Появилось редкое архивное фото молодой жены Федора Бондарчука
16:56
Экономика
Названа причина падения цен на золото
16:52
Спорт
Глава ФБУ нецензурно оскорбил экс-тренера сборной Украины по футболу Шевченко
16:49
Латинская Америка
Педро Кастильо хочет превратить «символ колониализма» в музей истории всех народов Перу
Все новости

Экс-депутат Рады назвал Зеленского головной болью Украины

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:05
Политика
Экс-депутат Рады назвал Зеленского головной болью Украины
facebook.com  /  avzhuravko

Херсон, 3 августа. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко жестко прошелся по президенту Владимиру Зеленскому после его слов о Крыме.

Экс-нардеп возмутился, что такой человек стоит во главе Украины и руководит страной.

«Больной человек, совсем больной, на всю голову. Страшно мне за Украину. Зеленский — это головная боль не только для Украины, но и для стран — соседей», — написал Журавко в Telegram-канале.

Бывший депутат переживает, что впереди Украину не ждет ничего хорошего из-за таких руководителей. Сложившуюся ситуацию Журавко назвал печальной и попросил читателей самостоятельно сделать выводы о Зеленском и его словах про Крым. Читатели канала согласились с экс-нардепом и с иронией отметили, что "от большой любви к Крыму" Киев перекрыл подачу воды на полуостров.

Экс-депутат Рады назвал Зеленского головной болью Украины
president.gov.ua  / Офіс Президента України

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс и Крым украинцы любят, а для россиян эти территории никогда не будут «русскими». Политик подчеркнул, что русские «не будут так любить Крым, как украинцы».

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали возвращение в состав РФ. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады назвал Зеленского головной болью Украины
украина зеленский журавко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru