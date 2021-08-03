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Действующая рекордсменка СССР считает, что демарш Тимановской не связан со спортом

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:19
Спорт
Действующая рекордсменка СССР считает, что демарш Тимановской не связан со спортом
instagram.com  /  @kristi_timanovskaya

Марина Жирова, одна из величайших легкоатлеток СССР и России, действующая рекордсменка СССР в беге на 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров, обладательница рекорда России в эстафете 4 по 200 метров, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле, считает, что поступок Тимановской никак не связан со спортом. В беседе ФАН она рассказала, что такая практика, как постановка в замену спортсменки, специализирующейся немного не других дистанциях, не нонсенс.

«Моя коронная дистанция была 100 метров, я очень любила бегать 200, но я бегала и 400. Поэтому сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, как если бы ее поставили на марафон, нельзя. Комментировать то, что ее поставили на 400 метров — не собираюсь. Могли быть причины — нехватка спортсменов, запасную всегда ставят с надеждой, что она не понадобится. Но мало ли травма у кого-то», — говорит именитая спортсменка.

Кстати, личный рекорд посчитавшей себя великой бегуньей Тимановской в дистанции на 100 метров — 11,04 секунды, рекорд Марины Жировой — 10,98 секунды, установлен он был в 1985 году. Да и по достижениям их не сравнить — Жирова вместе с еще тремя советскими бегуньями в Сеуле на Олимпийских играх выиграла бронзу.

«То, что для нее это новая дистанция, и с ней никто не посоветовался, мне, честно говоря, верится с трудом. И то, что ее муж так быстро выехал на Украину, если верить средствам массовой информации, и все было так гладко, пирожок так быстро сложился, то, наверное, не в этом было дело (не в том, что поставили на чужую дистанцию. — Прим. ФАН), я думаю. Однобоко судить не хочу — одни одно сказали, другие — другое. Но я слабо верю, что такая серьезная организация, как Олимпийский комитет Белоруссии, просто так с потолка заявки подавала — это нонсенс, это даже не анекдот», — продолжает Жирова.

В отличие от заступившегося за Тимановскую Губерниева, Жирова лично знает, что такое спринт в женской легкой атлетике, и сможет ли спортсменка, специализирующаяся на 100 и 200 метров, бежать 400 метров в эстафете.

«На официальных больших соревнованиях не бегала, но, когда выступала за свое спортивное общество («Трудовые резервы» — прим. ФАН), некому было бежать эстафету 4 на 400, я побежала. Это тоже не моя дистанция, я на нее не тренировалась. Но для меня отказаться — это нонсенс. Честно говоря — кто бы ее (Тимановскую. — Прим. ФАН) так много показывал по телевизору? А теперь ее знают все», — уверена Марина Серафимовна.

По словам Марины Жировой, все уже сказал белорусский прыгун в высоту, бронзовый призер Олимпиады Максим Недосеков, и добавить к этому нечего.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Недосеков заявил, что Кристину Тимановскую погубила гордыня, все спортсмены сборной только будут рады ее отъезду.

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Все новости / Спорт / Действующая рекордсменка СССР считает, что демарш Тимановской не связан со спортом
белоруссия спорт тимановская
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