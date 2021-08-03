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Российский тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 03 августа 2021 16:26
Олимпиада-2020 в Токио
Российский тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Claudio Bosco/Keystone Press Agency

Токио, 3 августа. Россиянин Тимур Наниев по сумме двух упражнений (рывка и толчка) смог взять 409 кг (188+221), до бронзы ему не хватило одного килограмма.

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвертым в весовой категории до 109 кг на токийской Олимпиаде. От бронзы Олимпийских игр, которую завоевал представитель Латвии Артур Плетниекс, Наниева отделил один килограмм.

Золото завоевал узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев — 430 (193+237), серебро досталось представителю Армении Симону Мартиросяну — 423 кг (195+228).

Ранее российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото токийских Игр в весовой категории до 97 кг.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Российский тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на ОИ в Токио
токио олимпиада ои-2020
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