Российский тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на ОИ в Токио

Токио, 3 августа. Россиянин Тимур Наниев по сумме двух упражнений (рывка и толчка) смог взять 409 кг (188+221), до бронзы ему не хватило одного килограмма.

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвертым в весовой категории до 109 кг на токийской Олимпиаде. От бронзы Олимпийских игр, которую завоевал представитель Латвии Артур Плетниекс, Наниева отделил один килограмм.

Золото завоевал узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев — 430 (193+237), серебро досталось представителю Армении Симону Мартиросяну — 423 кг (195+228).

Ранее российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото токийских Игр в весовой категории до 97 кг.