Многодетная мать-блогер Оксана Усова сообщила о разводе

Новосибирск, 3 августа. Известный блогер Оксана Усова впервые рассказала своим фолловерам о разводе. Мать десяти погодок решилась на разрыв с супругом после почти 15 лет совместной жизни.
Последние несколько месяцев стали довольно непростыми для жительницы Новосибирска. Блогер потеряла 11-го ребенка во время беременности, а у другой ее дочери Любы врачи диагностировали рак крови. Но на этом проблемы не закончились, между Усовой и ее мужем произошло что-то, что она никак не может простить, в связи с чем блогер приняла тяжело решение уйти. Официально пара рассталась еще в июле, однако рассказать она решилась лишь сейчас.
Подписчиков Усова предупредила, что не станет раскрывать детали своего расставания с мужем. Блогер лишь отметила, что существуют вещи намного хуже, чем измена мужа.
«Пишу сейчас ровно столько, сколько могу — ни больше, ни меньше. Вопросы все, скорее всего, останутся без ответов. Без обид, ребят… Поймите меня. Ведь на такие шаги люди просто так не идут, должна быть серьезная причина. И это даже не измена, как большинство людей предполагают, услышав слово «развод». Бывают истории гораздо хуже. Подробностей не будет. Просто факт — мы разошлись», — сообщила многодетная мать в своем Instagram-профиле.
Усова подчеркнула, что они с мужем остались в теплых отношениях ради их детей. Она подчеркнула, что ради них пыталась перетерпеть боль, но не смогла, за что просит ее простить. Она подчеркнула, что причиной развода не стал третий человек. Усова отметила, что, несмотря на развод, они не будут продавать дом, который так много значит для их семьи.
Ранее о своем разводе рассказала экс-солистка группы «Тату» Лена Катина. Звезда призналась, что даже спустя годы продолжает с психологом обсуждать расставание с мужем и воспитание ребенка.