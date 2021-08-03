Многодетная мать-блогер Оксана Усова сообщила о разводе

Новосибирск, 3 августа. Известный блогер Оксана Усова впервые рассказала своим фолловерам о разводе. Мать десяти погодок решилась на разрыв с супругом после почти 15 лет совместной жизни.

Последние несколько месяцев стали довольно непростыми для жительницы Новосибирска. Блогер потеряла 11-го ребенка во время беременности, а у другой ее дочери Любы врачи диагностировали рак крови. Но на этом проблемы не закончились, между Усовой и ее мужем произошло что-то, что она никак не может простить, в связи с чем блогер приняла тяжело решение уйти. Официально пара рассталась еще в июле, однако рассказать она решилась лишь сейчас.

Подписчиков Усова предупредила, что не станет раскрывать детали своего расставания с мужем. Блогер лишь отметила, что существуют вещи намного хуже, чем измена мужа.

«Пишу сейчас ровно столько, сколько могу — ни больше, ни меньше. Вопросы все, скорее всего, останутся без ответов. Без обид, ребят… Поймите меня. Ведь на такие шаги люди просто так не идут, должна быть серьезная причина. И это даже не измена, как большинство людей предполагают, услышав слово «развод». Бывают истории гораздо хуже. Подробностей не будет. Просто факт — мы разошлись», — сообщила многодетная мать в своем Instagram-профиле.