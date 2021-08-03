Зеленский подписал закон о смене названия праздника «День защитника Украины»

Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет название праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины», сообщили в офисе главы.

В Киеве надеются, что изменение названия будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих, участвующих в защите страны. Теперь поздравлять смогут на равных солдат обоих полов.

«Многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивает пресс-служба офиса президента.