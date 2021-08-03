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Зеленский подписал закон о смене названия праздника «День защитника Украины»

  /   Обновлено: 03 августа 2021 15:38
Украина
Зеленский подписал закон о смене названия праздника «День защитника Украины»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет название праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины», сообщили в офисе главы.

В Киеве надеются, что изменение названия будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих, участвующих в защите страны. Теперь поздравлять смогут на равных солдат обоих полов.

«Многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивает пресс-служба офиса президента.

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