Флот США начал масштабную подготовку к конфликту с Россией и Китаем

С начала августа ВМС США начали самые крупные за последние три десятка лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021, главной и единственной целью которых является подготовка к военному конфликту с Россией и Китаем. Растущие боевые возможности флотов «противника» наряду с расширением глобальных интересов не оставляют Вашингтону никаких шансов на то, чтобы отстояться в стороне. Масла в огонь подлил лидер КНР Си Цзиньпин, сделавший громкое заявление во время празднования 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая (КПК), которое, возможно, станет отправной точкой в дальнейшем развитии мировой цивилизации.

President Xi Jinping struck a defiant tone in a speech marking the Communist Party’s 100-year anniversary, warning adversaries to avoid standing in the way of his government https://t.co/TI0NjiRsVz — Bloomberg (@business) July 1, 2021

Современное состояние Поднебесной лидер КНР охарактеризовал не только как социализм «с китайской спецификой» и «новой моделью модернизации Китая», но и подчеркнул, что в мире появилась иная «форма человеческой цивилизации» — в ней Китаю отведена роль истока, откуда и начнется шествие по всему миру. Вот эту «новую форму человеческой цивилизации» в США воспринимают как идеологический вызов, брошенный Вашингтону со стороны Пекина.

Что самое интересное, вызов этот более чем реален, ведь он подкреплен как военной, так и экономической составляющей, в которой Поднебесная во многом уже попирает былую американскую гегемонию. А раз так, то для сохранения своего авторитета безмолвствовать Америке нельзя — нужно отвечать. Вот она и отвечает языком оружия, ибо ничем другим уже не умеет.

Маневры США

Учения Large Scale Exercise 2021 пройдут в семнадцати часовых поясах — на всех акваториях Мирового океана, где в настоящее время реально или теоретически могут произойти столкновения флота США с флотами России и Китая.

В маневрах задействованы пять оперативных флотов: 2-й (Северная Атлантика), 3-й (центральная и восточная часть Тихого океана), 6-й (Средиземное море), 7-й (западная часть Тихого океана) и 10-й флот, отвечающий за все виды радиоэлектронного и кибернетического обеспечения. Также в учениях принимают участие все три развернутые дивизии морской пехоты, представленные экспедиционными соединениями и поддержанные подразделениями тылового обеспечения. Всего будет задействовано 36 боевых кораблей, а в командно-штабной составляющей тренировок — еще пять десятков «виртуальных» кораблей, обозначающих реальные боевые единицы. Общая численность привлекаемых военнослужащих составит порядка 25 тысяч человек.

Large Scale Exercise 2021 is a return to similar Cold War exercises in the 1980s demonstrating resolve and new capabilities, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet said. https://t.co/W4MAmwANgH — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 2, 2021

По плану учений ВМС будут отрабатывать сценарии морских сражений на большом пространстве, предусматривающие поиск противника в океане, его обнаружение и нанесение по нему огневого поражения, включая условное применение ядерного оружия. Будут отработаны так называемые «экспедиционные операции передовых баз», что является перспективным направлением для морской пехоты, переживающей сейчас глобальное реформирование. Также будет отработана тактика проведения «Прибрежных операций в оспариваемой среде». Серьезное внимание на учениях обратят на отработку разного рода информационных операций — этим займутся соответствующие структуры 10-го флота.

Обратим внимание на «Прибрежные операции в оспариваемой среде». По мнению американских военных, такими территориями являются острова Спратли и Парасельские, где Китай заявляет свои претензии. Также для ВМС США важным с точки зрения «поддержания свободы судоходства» является Тайванский пролив, прохождением через который своими боевыми кораблями они постоянно нервируют Пекин.

На севере, считают американские специалисты, неспособность сохранить присутствие в Арктике заставит «уступить пространство русским или кому-то еще». Представители ВМС США уверены, что арктический регион вполне может стать пространством, в котором возникнет военный конфликт.

Американский арсенал

Накануне из Сан-Диего в Тихий океан вышел атомный авианосец CVN-70 Carl Vinson, который впервые в практике дальних походов американских авианосных соединений несет на своем борту палубные истребители F-35C Fighters и конвертопланы CMV-22B Osprey. Также в состав авианосной ударной группы CSG-1 входят ракетный крейсер и шесть ракетных эсминцев.

USS Carl Vinson deployed today in support of global maritime security operations. What's next for the flagship of Carrier Strike Group 1? Participation in Large Scale Exercise 2021, a live, virtual, and constructive, globally-integrated exercise that spans multiple fleets. pic.twitter.com/BGvRDDozZi — USS Carl Vinson (@CVN70) August 3, 2021

Потенциально каждый из эсминцев способен нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», еще 26 ракет в типовом варианте загрузки могут находиться на крейсере. Таким образом, помимо авиакрыла, базирующегося на авианосце, АУГ может располагать 362 крылатыми ракетами, предназначенными для нанесения ударов по наземным целям. Такой наряд сил игнорировать просто нельзя, и уже ближайшее будущее покажет, как на выход авианосца CVN-70 Carl Vinson отреагируют российский и китайский флоты.

Кроме того, в командовании ВМС США заявили, что намерены привлечь к учениям своих евроатлантических партнеров. А мы помним, что в Филиппинском море маневрирует британская многоцелевая авианосная группа во главе с Queen Elizabeth и кораблями эскорта. Севернее Австралии находится универсальный десантный корабль LHA-6 America, на борту которого палубные истребители F-35B. А американская разведывательная авиация ежедневно осуществляет полеты в Южно-Китайское море, вскрывая обстановку и следя за действиями флота КНР.

On August 1st, the ????????British Royal Navy HMS Queen Elizabeth aircraft carrier sailed into the Philippine Sea from the South China Sea via the Bashi Channel pic.twitter.com/sePgBz7UWY — Jesus Roman (@jesusfroman) August 2, 2021

В свою очередь ВМС НОАК также анонсировали проведение ряда учений, в том числе с привлечением своих авианосных групп. Напряжение в Мировом океане нарастает, и никто уже не исключает ситуации, при которой борьба двух идеологических систем могла бы перейти в горячую фазу.