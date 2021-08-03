Ватерполистки из России прошли в полуфинал Олимпиады в Токио

Токио, 3 августа. Российские ватерполистки прошли в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио. Спортсменки обыграли в четвертьфинальном матче соперниц из Австралии.

Россиянки одержали победы со счетом 9:8. Наилучший результат в игре против австралиек показали Алена Сержантова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина. Каждая из них забросила по два мяча соперницам.

За выход в финал турнира Олимпиады Россия будет играть против американских спортсменок. В другом полуфинальном матче встретятся представители Испании и Венгрии.

Ранее стало известно о 13-й золотой медали в копилке сборной России на токийской Олимпиаде. Первое место завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в категории до 97 кг. В финале он одолел армянского борца Артура Алексаняна.