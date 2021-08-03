Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 15:39
15:38
Общество
Проект «Здоровое село» по вакцинации сельских жителей от COVID-19 стартовал в Башкирии
15:36
Латинская Америка
Протестующие попытались снести памятник Колумбу в Боливии
15:34
Ливия
Национальная армия и МИД Ливии обсудили роспуск вооруженных групп и вывод наемников
15:30
Происшествия
Прокуратура проверила работу турфирмы, организующей перевозку теплоходами из Шлиссельбурга
15:30
Происшествия
СК показал кадры из дома, где похититель удерживал 12-летнюю девочку
15:30
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: об отношении к алкоголю и продюсерском кино
15:29
Особое мнение
«Почему Бе-200 не тушат Якутию?»: Альгис Микульскис о пожарах в Турции и помощи РФ
15:28
Общество
Участие жителей Донбасса в российских выборах станет большим ударом для Украины
15:27
Ливия
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо открыл консульство в Бенгази
15:27
Политика
Володин направил поздравительную телеграмму по случаю избрания спикера парламента Армении
Все новости

Ватерполистки из России прошли в полуфинал Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 03 августа 2021 15:27
Спорт
Ватерполистки из России прошли в полуфинал Олимпиады в Токио
ТАСС  /  ANTONIO BAT / EPA

Токио, 3 августа. Российские ватерполистки прошли в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио. Спортсменки обыграли в четвертьфинальном матче соперниц из Австралии.

Россиянки одержали победы со счетом 9:8. Наилучший результат в игре против австралиек показали Алена Сержантова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина. Каждая из них забросила по два мяча соперницам.

За выход в финал турнира Олимпиады Россия будет играть против американских спортсменок. В другом полуфинальном матче встретятся представители Испании и Венгрии.

Ранее стало известно о 13-й золотой медали в копилке сборной России на токийской Олимпиаде. Первое место завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев в категории до 97 кг. В финале он одолел армянского борца Артура Алексаняна.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Ватерполистки из России прошли в полуфинал Олимпиады в Токио
олимпиада полуфинал ватерпол
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru