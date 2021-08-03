Адвокат Гуревич назвала смертную казнь высшей мерой социальной справедливости

Санкт-Петербург, 3 августа. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», посвященной смертной казни, выступила адвокат Сталина Гуревич. Она высказалась по поводу отмены моратория на подобное наказание.

Эксперт считает, что смертная казнь необходима. По ее словам, в СССР было понятие «высшая мера социальной справедливости». Деньги на содержание убийц идут, в том числе, и с налогов потерпевших.

Сталина Гуревич предлагает освобождать пострадавших от действий преступников на период нахождения в уголовно-судебной системе от налогового бремени. На встрече адвокат рассуждала, что спустя десять лет пожизненное наказание не воспринимается как кара за преступление, а становится вариантом нормы для заключенных.